Voor het eerst geen horecazaak open op West-Vlaanderens hoogste berg: Hostellerie overgenomen, Belvedèretoren afgesloten

Een 70 jaar oud horecamonument bovenop een historische getuigenheuvel wordt doorgegeven: eigenaars Philippe Vercoutter (60) en Kristine De Loose (54) hebben een overnamebod aanvaard op hun Hostellerie Kemmelberg en gaan nu een kasteelvilla renoveren aan de kust. Voor het eerst in mensenheugenis is er geen enkele horecazaak open bovenop West-Vlaanderens hoogste berg, want ook de Belvedèretoren is voor onbepaalde duur afgesloten.

Genietend van het uitzicht op het terras van het toenmalige Mont Kemmel groeide het idee bij het Ieperse koppel Philippe Vercoutter (60) en Kristine De Loose (54) om de iconische zaak over te nemen en te transformeren tot ‘hun’ Hostellerie Kemmelberg.

“Wij waren hier al jarenlang klant en besloten op het terras om ervoor te gaan, ook al hadden we geen ervaring in de sector”, vertelt Philippe. “De datum kon niet symbolischer zijn: 12-12-12. We zijn hier nu bijna 12 jaar geweest en beleefden een mooie tijd. Daar komt nu een einde aan. Onverwacht, want wij waren nog niet van plan om te verkopen. Iemand diende zich aan om ons werk verder te zetten en deed een goed bod. Dan zou het jammer zijn geweest om daar niet op in te gaan.”

100.000 gasten

Het koppel becijferde hun periode in het viersterrenhotel: 4.000 dagen, 35.000 overnachtingen, 100.000 gasten en 600 events. “Hier is veel geschiedenis geschreven. Ik kan teruggaan tot de tijd van de Kelten, maar dat gaan we hier niet doen. De berg is een toplocatie. Jacques Bruneel de la Warande en zijn vrouw hebben bijna 70 jaar geleden dit initiatief ondernomen om het toerisme te promoten en de streek op de kaart te zetten. Eerst was Mont Kemmel er voor de beau monde, maar gaandeweg werd het democratischer. Bij ons was iedereen welkom, ook Jan met de pet. Vandaar de naam Hostellerie Kemmelberg.”

“Toen wij hier starten waren er vier horecazaken op de berg. Nu schieten alleen nog de leegstaande Belvedère en de overgenomen Hostellerie over”

Het aanbod op West-Vlaanderens hoogste berg is nu even onbestaande. Door de overname sluit de Hostellerie nu voor onbepaalde duur de deuren en de naburige Belvedère is al een tijdlang gesloten. Ook de toren bij de zaak is hierdoor niet meer bereikbaar. Na een investering door de gemeente Heuvelland, de provincie en Westtoer werd de Belvedèretoren in 2018 opnieuw toegankelijk gemaakt in het kader van Horizon 2025, een netwerk van gratis uitkijkpunten in West-Vlaanderen.

“In de Belvedère heeft men het de voorbije elf jaar zes keer geprobeerd een succesvolle uitbating te doen en ik hoor dat de eigenaar nu een nieuwe huurder of koper zoekt”, aldus Philippe. “Toen wij hier starten waren er zelfs nog vier horecazaken op de berg. Nu schieten alleen nog de leegstaande Belvedère en de overgenomen Hostellerie over. Ik hoop dat onze overnemers er hier nog eens zeventig jaar bij doen.”

Kasteelvilla in De Panne

Philippe en Kristine denken nog niet aan uitbollen. “We zijn nog veel te jong en kunnen niet stilzitten. Intussen hebben we al een ander project op het oog. We kochten een kasteelvilla in de historische Dumontwijk in De Panne. Dat gebouw gaan we renoveren. Daarmee zullen we weer voor een eindje zoet zijn.”

“Wat het wordt? Het kan alle richtingen uit. Van privéwoning tot B&B, vakantiewoning of appartementen. Dat laten we nog in het midden. Eerst de plaats goed leren kennen en zorgen dat het gebouw pico bello in orde staat. En dan gaan we wel beslissen wat we ermee gaan doen.”

Philippe heeft een band met De Panne. “Ik heb er mijn eerste studentenjob gedaan, toen je nog vanaf je veertiende mocht gaan werken. Eerst in een patisserie en dan in een brasserie. Daar heb ik heel goede herinneringen aan.”

Voorlopig blijft het koppel in Ieper wonen. “Het zicht bovenop de Kemmelberg gaan we wel missen. Zelfs bij miezerig weer zijn de landschappen imposant. Doorheen de seizoenen en zelfs op één dag verandert het zicht voortdurend. Gelukkig namen we veel foto’s.”

