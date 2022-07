Voor fijnproevers van cultuur: 25ste Bierjutterij op het Pauluspleintje in Oostende

Op zaterdag 2 juli, van 12 uur tot middernacht, organiseren de Oostendse Bierjutters op het Pauluspleintje de 25ste editie van De Bierjutterij, het openlucht bier-proef-festival ter promotie van de Belgische, artisanale speciaalbieren.

De Oostendse Bierjutterij werd in 1995 opgericht door Oostendenaars, collega-studenten bedrijfseconomie, Rick Vernack en Joeri Vandevoorde, de eerste voorzitter. Na Kortrijk werd het de tweede afdeling van de Nationale Bierclub in West-Vlaanderen. Toen kende Oostende met Het Oostends Bierhuis en ’t Botteltje twee echte biercafés.

CO-Center

“De Oostendse Bierjutters organiseerden, in samenwerking met Brouwerij Strubbe (Ichtegem) en enkele kleine brouwerijen, de eerste twee bierfestivals in het CO-Center. Daar konden de speciale bieren rijkelijk geproefd worden. Omdat er te weinig passage was in het CO-Center, werkten De Bierjutters, voor de derde editie, samen met Iwein Scheer en Pauluskleintje en het festival verhuisde naar het populaire Pauluspleintje”, brengt Joeri Vandevoorde in herinnering.

Elk jaar werden een tiental brouwerijen uitgenodigd en dankzij het unieke karakter van de gezellige locatie groeide het festival. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de vereniging en de viering van ‘Het Beleg van Oostende’ werd een speciaal streekbier, het beleggingsbier, de Jubileum Keyte, in beperkte oplage gelanceerd.

“Dankzij het unieke karakter van de gezellige locatie groeide het festival”

Oostendenaar Johan De Jonghe fungeerde van 1997 tot 2003 als secretaris. Sinds 2006 is hij de dynamische voorzitter van de Oostendse Bierjutters. Ter gelegenheid van de jubileumeditie 2022 zorgen de enthousiaste medewerkers eens te meer voor een familiale happening en een gezellige sfeer in de feesttent en op het plein. De toegang tot het festival is gratis, net als de bierfolder met de biersoorten per brouwer. De bezoekers krijgen de mogelijkheid om 60 met zorg gemaakte streekbieren te proeven, afkomstig van tien verschillende brouwerijen.

Bij aankomst op het plein kunnen de bezoekers een bierproefglas van 15 cl huren. Vervolgens kan de proeftocht starten langs de verschillende, bekende en minder bekende brouwerijstanden: Het Anker, Brambrass, De Brouwmoaten, De Nachtraafbrouwers, Slaapmutske, Maenhout, Strubbe en Brouwerij Dilewyns.

Kamado-bbq

“Omdat wij niet kunnen leven van drank alleen, is er natuurlijk ook een Kamado-bbq foodstand met broodjes, tapas en -degustatiebordjes op smaak gebracht met ‘biersausjes’. Alles wordt vers ter plaatse bereid door Steve Vanparys, de Belgische BBQ-kampioen 2008, cateraar op de Daviscup Middelkerke 2015 en hoofd van de jury BK BBQ 2016.”

“We zorgen ook voor live muzikale omkadering met optredens van accordeonvirtuoos Marino Punk, covers van The Drawing Pins en Ierse folk met Joe Mullen. De Oostendse Bierjutterij zorgt voor cultuur in haar totaliteit!”