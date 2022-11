Volkscafé Prins Albert keert terug in Deerlijk

Het bekende volkscafé Prins Albert – in de volksmond ‘Polke Veys’ of ‘de PA’ – zal medio volgend jaar de deuren heropenen. Logino Dujardin is de nieuwe eigenaar van het pand, wil het compleet laten renoveren en terug laten heropleven met een duidelijke knipoog naar vroeger.

‘Wat beter niet was maar er toch al geruime tijd zat aan te komen, is jammer genoeg onverbiddelijk moeten gebeuren. Café Prins Albert is gevallen.” Zo stond er begin december van vorig jaar te lezen op een mededeling die toenmalig uitbater Jo Deldaele en vaste waard Dion Vanovertveldt ophingen aan de inkomdeur van het café in de Hoogstraat in het centrum van de gemeente. Met de sluiting – na een moeilijke periode als gevolg van de coronaperikelen – leek er na bijna een eeuw een einde te komen aan Prins Albert.

Jo Deldaele nam het café in 2003 over van Rita Veys en haar man Luc Opbrouck, die er zelf achter de tapkast stonden van 1989 tot 2003. Rita’s ouders, Pol Veys en Maria Deleersnyder, hielden het café open van 1959 tot 1989 en voor hen (vanaf 1926) schonk een oom van Pol er de pintjes. ‘Polke Veys’ was een pleisterplaats voor velen. Het interieur bleef al die jaren onveranderd. Gemoedelijkheid en gezelligheid waren er altijd troef.

Begrip in Deerlijk

“Dat willen we in de toekomst opnieuw nastreven”, verduidelijkt Logino Dujardin. De nieuwe eigenaar van Prins Albert woont samen met zijn echtgenote Quirensa Verstraete en kinderen Léandro, Léona en Léonore in de Poekelaan in Deerlijk. “Ik ben zelf Deerlijknaar, mijn ouders runden gedurende verscheidene jaren café De Leeuw op de hoek van de Stationsstraat en de Kapel Ter Rustestraat en ik stond er ook enkele maanden achter de toog… De band met de horeca is dus niet zo ver te zoeken. Toch is het niet de bedoeling dat wij het café gaan uitbaten. We hebben beiden een eigen zaak. Quirensa is zelfstandig fotografe en runt P’tit Lou Photography en ik ben actief in de IT-sector. Daarmee hebben we al meer dan de handen vol. We gaan iemand zoeken die de zaak wil huren en exploiteren. Mijn kinderen gaan hier op een boogscheut vandaan naar school en ik passeer hier vaak. Het ging toch jammer zijn dat een naam als Prins Albert helemaal uit het straatbeeld ging verdwijnen… De PA was en is nog altijd een begrip en dat moet zo blijven.”

Volkscafé

“Wat we van plan zijn? Het oude pand zal een totale metamorfose ondergaan. Het pand wordt helemaal gestript. Enkel de voorgevel blijft bewaard, maar zal uiteraard gerenoveerd worden. De oude glorie van vroeger willen we omtoveren tot een sfeervolle kroeg met duidelijke houtaccenten. We willen de sfeer van vroeger laten heropleven: een ruime drankenkaart en de mogelijkheid om iets te eten uit de tijd van toen, bijvoorbeeld een boterham met paté”, zegt Logino.

“We willen er ook een veranda-chalet realiseren die in de donkere dagen als winterbar kan dienen. Een sfeervol terras waar je tijdens de zomermaanden kan nippen van een lekkere sangria en kan genieten van allerlei tapas, zien wij ook best zitten… We hebben volop ideeën. We willen er een gezellig volkscafé van maken waar jong en minder jong welkom zijn. Als de renovatiewerken wat vlot kunnen verlopen, hopen we tegen de zomer van volgend jaar de deuren van Prins Albert te kunnen heropenen.” (DRD)