Volkscafé De Zoeten Inval viert 30-jarig bestaan: “Vaste stek voor verenigingen”

Begin 1994 startten Wim Vandecasteele en Isabel Brabant een nieuw avontuur in Edewalle. Drie decennia later is hun horecazaak serieus uitgebreid, is er een eigen huisbier en een feestzaal. Het is er, zoals men in de Kortemarkse volksmond zegt nen dulle café en letterlijk ook de zoete inval.

“Ik deed vroeger al heel wat horeca-ervaring op tijdens mijn studentenjobs”, steekt Isabel Brabant (51) van wal. “Wim en ik leerden elkaar trouwens kennen in het voormalige café De Gouden Leeuw op de Markt in Kortemark. Niet dat we daar zoals zovelen uitgingen, maar we werkten er wel. Er was daar ook een feestzaal waar wekelijks allerhande feesten en recepties plaatsvonden en ook mijn vader Albert Brabant werkte er. We besloten in 1994 met een eigen zaak te beginnen en besloten om café In Het Edewalle-Goed te kopen. Dat café was eigendom van Rosa Vandecasteele, de nicht van Wim zijn vader. Dat café was het oudste café van Edewalle en bestaat al 151 jaar, dus dat kan al tellen. Op 2 januari 1994 zijn we van start gegaan”, aldus Isabel.

“We zijn op zoek gegaan naar een klinkende naam en De Zoeten Inval was geboren”, treedt Wim (53) zijn echtgenote bij.

Volkscafé

“In het begin stond Isabel achter de toog, maar na één jaar ben ik ook mee in de zaak gestapt. We zijn heel klein begonnen, maar na 10 jaar is daar de feestzaal bijgekomen. Na de coronaperiode hebben we de zaal in een nieuw, fris jasje gestoken. Die is momenteel voorzien voor 50 zittende personen of 100 man rechtstaand. Ik brouw er in mijn microbrouwerij de Edewalse Bosuil, ons huisbier dat we ook in het café serveren. Isabel verkoopt in haar winkel ons eigen bier en streekproducten van lokale ondernemers. Ook onze dochter Haïke huist er met haar atelier waar ze juwelen uit edelmetalen maakt. Ons cliënteel bestaat uit jong en oud, en we trachten een echt volkscafé te zijn en te blijven. Heel wat verenigingen vinden er hun vaste stek. Het is in elk geval al de hele dag letterlijk de zoete inval hier, want heel wat klanten komen langs om ons te feliciteren met ons 30-jarig bestaan.”