Volkscafé De Vierweg in Rumbeke staat te koop: “Maar eerst gaan we er nog een goeie ‘patat’ op geven”

Café De Vierweg in Rumbeke staat te koop. Niets minder dan het einde van een tijdperk, want het volkscafé wordt al 42 jaar gerund door de familie Decruw. Cafébaas Dirk Decruw (61), die er sinds 2001 de pintjes tapt, sluit de deuren er op 1 juli. “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het hier een café kan blijven”, zegt hij. “Dan kom ik met plezier aan de andere kant van de toog zitten.”

Aan de gevel van het café, dat op de hoek van de Rumbeeksesteenweg en de Herdersstraat ligt, hangt sinds een paar weken een bordje met de tekst ‘Te Koop’. Dirk en zijn echtgenote Gina, die sinds kort ook met pensioen is, willen meer tijd voor hun vijf kleinkinderen maken. “Die gastjes zijn onze goden”, zegt Dirk.

“En dan krijg je al eens de vraag of opi kan komen kijken naar het voetbal. Als je dat dan moet weigeren omdat je in het café moet staan, dan breekt je hart. Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat soort zaken wordt. Los daarvan wil ik ook wat vaker in de tuin werken, terwijl ik ook opnieuw meer wil fietsen. Maar natuurlijk ga ik de Vierweg missen. We gaan sowieso eindigen met een stevig feestje. Voor ik de deuren sluit gaan we er zeker nog eens een goeie ‘patat’ op geven.”

Nooit spijt

Het café heeft een lange geschiedenis. “Mijn ouders André en Denise namen het over in 1980. Samen hielden ze het open tot in 1995. Toen al had ik eigenlijk de kans om het café voort te zetten, maar mijn kinderen waren nog wat te klein. Dus werden het mijn broer en schoonzus die de fakkel overnamen. Door omstandigheden kwam daar na zes jaar een einde aan, waarna ik in november 2001 achter de toog kwam te staan. Een hele aanpassing, want eerder had ik 23 jaar als afdelingschef bij Haco gewerkt. Maar spijt van mijn beslissing heb ik nooit gehad. Anders had ik het geen 21 jaar volgehouden, nietwaar?”

“Als er overnemers komen, ga ik met plezier aan de andere kant van de toog staan”

Na 2001 zette Dirk – ‘Pitte’ in de omgang – De Vierweg resoluut op de kaart in Rumbeke. “We hebben een biljartclub, een kaartersclub en een spaarkas, terwijl we sinds kort ook een dartsclub met liefst 26 leden hebben. Die vinden het uiteraard erg spijtig dat ik ermee stop en ik hoop zelf ook van harte dat er overnemers komen die het café kunnen voortzetten. Niet alleen voor de klanten, maar ook voor mezelf. Dan kom ik met plezier aan de andere kant van de toog zitten. Tegenwoordig is het helaas moeilijk om daar mensen voor te vinden. Als er de komende weken niets uit de bus komt, dan vrees ik dat er een einde komt aan de lange geschiedenis van de Vierweg.”

Mooie herinneringen

Dirk blikt evenwel tevreden terug op de voorbije twee decennia. “Ik heb hier heel veel mooie herinneringen gemaakt. Te veel om op te noemen. De barbecue en de rommelmarkt, maar ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zijn absolute hoogtepunten. En nog altijd wordt er hier regelmatig gedanst. Al is het bestaan van een cafébaas niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het is wel degelijk ook keihard werken. Per slot van rekening moet je op vlak van je privéleven ook opofferingen maken. Feesten en familiemomenten moet je missen omdat het café roept. Daar komt straks verandering in.” (Sam Vanacker)