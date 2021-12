Volkscafé De Gilde in Pittem viert Nieuwjaar: “Black & White Party dit jaar in coronastijl”

Mama noemen de jonge gasten haar. Met moederlijke zorg, maar ook met een fijn oog voor handhaving van de huidige regels ontvangt Dina Borrey haar gasten. Al 13 jaar is ze het gezicht van café De Gilde. “En ik wil wel nog een tijdje doorgaan.”

Dina Borrey (52) is afkomstig uit Oudenburg, maar is ondertussen al een doorgewinterde Pittemse. Haar man Bjorn Desmet is vrachtwagenchauffeur. “Meestal sta ik hier in mijn eentje. Dat lukt wel.”

Dina had eerst drie jaar de cafetaria van de sporthal in Pittem gerund, toen ze (in mei) 13 jaar geleden café De Gilde overnam. “Ik heb van kindsbeen in de horeca gewerkt. Als je dicht bij de kust woont, is dat een logische vakantiejob. Ook in de weekends ging ik in Oostende in de horeca helpen of werkte ik in een frituur. Ik heb dus altijd wat in de sector gezeten. Het was me ter ore gekomen dat Guido en Greta, de vorige uitbaters van De Gilde, met pensioen gingen. KSV Pittem had toen ook al het lokaal hier en daar kende ik ook al wat mensen.”

Shirt van Mignolet

Bij hun intrede in het café kreeg het interieur een nieuwe look en werd het sanitaire blok vernieuwd. “Dat heeft toen toch wel een maand in beslag genomen. De Gilde is nu niet meer gelinkt aan het ACV natuurlijk, maar vroeger waren hier kantoren boven en werden hier nog uitbetalingen gedaan. Er was ook een zaaltje waar nog trouwfeesten werden gegeven. Die ruimte hebben we nu omgebouwd tot een privégedeelte.”

In het café wordt dus ook nog gesupporterd voor KSV Pittem, maar ook andere clubs hebben er hun uitvalsbasis. WTC Gerowi is een bloeiende club van wielertoeristen die in verschillende groepen rijden op zaterdag, zondag en dinsdag. Ook de fanfare heeft in De Gilde haar lokaal, biljartclub Dina’s Billestekker en spaarkas Dina’s Spaarderskes huizen er ook. “En wellicht komt daar nog een dartsclub bij. We hebben hier al een bord hangen en daar wordt veel op gespeeld. Maar bedoeling zou dan zijn om extra borden te installeren. Ook een kaartclub zou ik hier wel nog willen, maar je hebt iemand nodig die daar mee zijn schouders onderzet.”

Al die jonge gasten noemen me mamaatje, ik heb dus veel kinderen

De Gilde is ook een sportcafé. Niet enkel KSV Pittem huist er, maar er wordt ook veel naar voetbal gekeken op tv. “We hebben hier een groot scherm. Als er een topper is, zoals Club Brugge – Anderlecht onlangs, dan doe ik zelfs tijdens mijn sluitingsuren open. De meesten zijn hier fan van Club, maar er zaten ook Anderlecht-supporters. Maar er was vooral veel ambiance. En als ik voel dat er ruzie op til is, maak ik daar snel komaf mee.”

Maar over voor wie de man des huizes supportert, bestaat weinig twijfel. “Mijn man is een Club-fan. Hij had vroeger een abonnement en ging ook af en toe naar Europese wedstrijden in het buitenland kijken. Er ligt hier overigens nog een gesigneerd shirt van Simon Mignolet dat nog eens opgehangen moet worden.”

De Gilde heeft een gevarieerd publiek. Dina heeft het terwijl ze vertelt dan ook vaak over ‘de jeugd’. “Dat waren jonge gasten toen ik begon, nu zijn dat al jonge dertigers. Vaak hebben ze zelf al kinderen. Maar ze blijven komen, een goed teken. En al die jaren noemen ze me al mamaatje. Ik heb dus veel kinderen. (lacht) Met die gasten – net als met de andere vaste klanten – heb je een band natuurlijk. Maar iedereen is hier even welkom voor mij. Iemand die maar één keer per jaar komt zal even vriendelijk ontvangen worden.”

Zotte toestanden

Dina is ook de (echte) mama van Lothar (27), Era (22) en Remco (21). “Toen ze opgroeiden moesten ze op een bepaald uur altijd naar onze privé, ik wilde dat wat gescheiden houden. Lothar heeft nog aan motorcross gedaan en kwam toen wel eens met vrienden naar hier. Maar opvolgers zal ik wellicht niet hebben, al helpt mijn schoondochter Sarah wel graag.”

En soms zijn ook alle helpende handen nodig. Zoals bijvoorbeeld bij Zotte Maandag. “Twee weekends is er hier dan kermis en op Zotte Maandag zelf heb ik 17 mensen, het gezin meegeteld, die komen helpen. Als de stoet passeert staan hier 350 terrasstoelen buiten en moeten al die mensen bediend worden. Dit is nu al twee jaar niet mogen doorgaan, maar het is uiteraard dé dag van het jaar voor ons. Er staat dan ook een toog buiten, waar we ook de afwas kunnen doen. En mijn schoonzus zorgt dan voor het eten voor iedereen die hier werkt, die mogen dan in shifts hun buikje vullen. Dat is ook nodig om zo’n lange dag door te komen. Recent hebben we hier ook Winternacht gehad, een initiatief van Unizo. Alle handelaars mochten een standje buitenzetten en dat hebben wij ook gedaan. We verkochten La Chouffe-koffie, een geslaagde avond. Pittem is ook een dorp dat wel leeft.”

Shuffleton en gezelschapsspelletjes

Het café heeft naast een dartsbord en een tapbiljart ook een shuffleton staan waarbij je munten naar enkele gaatjes moet mikken. “En ik heb hier ook gezelschapsspelletjes liggen. We proberen het zo aangenaam mogelijk te maken. Het café is eigenlijk één grote ruimte, maar we hebben daar verschillende hoekjes in gecreëerd. En ons terras is een grote troef, in de zomer kun je daar de hele dag door van de zon genieten.”

Dina is een harde werker, iemand die niet stil kan zitten. Het café is dan ook iedere dag open. “Een sluitingsdag heb ik niet. We proberen alles weer wat op gang te trekken. Sinds corona zijn intrede deed voel je dat sommige mensen wat bang zijn. De opgelegde maatregelen pas ik strikt toe. Ik laat geen uitzonderingen toe. Soms krijg je dan wel eens iets naar je hoofd, maar dat laat ik van me afglijden. Het sluitingsuur vind ik nog het moeilijkste. Als je je klanten moet buitenzetten voelt dat vreemd aan. En je weet toch dat sommigen dan elders samen gaan zitten. Ik weet ook niet of dat sluitingsuur wel de oplossing is. Maar we passen het dus uiteraard toe.”

De revival van Stella

Ieder jaar wordt op eerste nieuwjaarsdag de Black & White Party georganiseerd. “De dresscode is uiteraard zwart en wit, al komt er soms wel iemand met een ander kleurtje binnen. Het concept is simpel. Een dj draait leuke muziek en het eerste glaasje cava is er eentje van het huis. Het zijn meestal dolle feestjes, maar nu moet het volgens de coronamaatregelen. Met zes aan tafel dus.”

In café De Gilde kun je kleine snacks krijgen, maar welke bieren scoren op dit moment goed? “We hebben hier wel wat vaste Duveldrinkers en ook Omer en Karmeliet doen het goed. Toen ik het overnam was dat hier een Stella-café en ik wilde er zeker Jupiler bij. Dat mocht van Inbev, op voorwaarde dat ik Stella bleef schenken. En dat hebben we ons niet beklaagd. Meer zelfs: Stella is aan een echte revival bezig: in de fles, in ‘bakjes’ of op een voetje. Ze worden hier gesmaakt. Ook Jupiler Blue, dat wat minder alcohol bevat, doet het goed.”