Vliegende start van het nieuwe jaar voor Gimber: “Alcoholvrij kan ook zeer smaakvol zijn”

De perceptie rond alcoholvrije dranken veranderen: dat is de missie van Dimitri Oosterlynck en Sylvie Schollier, de West-Vlaamse oprichters van de start-up Gimber. Aan de start van het nieuwe jaar hopen zij met hun gemberdrank op zoveel mogelijk lijstjes met goeie voornemens – en boodschappenlijstjes – te belanden. In binnen- én buitenland, dankzij een nieuwe kapitaalronde.

Gimber bestaat ondertussen vier jaar, maar voor de aanleiding achter de oprichting moeten we nog enkele jaren eerder terug in de tijd. “Ik was al een hele tijd op zoek naar een alcoholvrij alternatief voor mijzelf, zonder bevredigend resultaat”, zegt Dimitri Oosterlynck (48), die van Kortrijk afkomstig is en nu met zijn Diksmuidse vrouw Sylvie Schollier (45) in Buizingen woont.

Ultiem ingrediënt

In de zomer van 2017 keerde Sylvie met een zak gember terug van een lokaal marktje op vakantie in Zuid-Frankrijk. “Toen ik probeerde om die knollen te persen en het sap dronk, proefde ik als het ware wodka. Niet alleen was er dat brandende gevoel van alcohol; ook de smaak zat goed en dan zijn er nog de vele gezondheidsvoordelen van de plant. Dit bleek dus het ultieme ingrediënt waarnaar ik al zo lang op zoek was”, vervolgt Dimitri, die toen nog werkzaam was in de animatiesector.

Na een paar maanden experimenteren met vruchten- en kruidenmengsels had hij zijn ideale recept klaar. “Elke week bereidde ik één fles van mijn concentraat, voor mezelf en mijn familie. Pas toen ik merkte dat de sociale druk rond alcoholgebruik verder wegebde en de vraag naar alcoholvrije dranken toenam, besefte ik dat ik misschien wel voor meer mensen een oplossing kon aanreiken. Daarom bedacht ik een naam en besloot ik Gimber met een zelfontworpen etiket aan te bieden in de toenmalige conceptstore van Sylvie. We konden alleen maar blij vaststellen dat alle flessen heel snel verkocht raakten”, gaat Dimitri verder.

We willen de sociale druk rond alcoholgebruik verder zien afnemen

Buitenland lonkt

Hoewel het oorspronkelijk niet de bedoeling was om een eigen business te starten, ging zo de commerciële bal plots snel aan het rollen. Dat leidde tot een heuse carrièreswitch voor het echtpaar, dat op 1 januari 2019 Gimber BV oprichtte. Nadat andere meubel- en kledingwinkels uit hun netwerk de drank aanboden, volgden intussen al enkele retailketens. Ook in het buitenland bleek er interesse te zijn in de alcoholvrije gemberdrank.

Vandaag telt het bedrijf zo’n tachtig medewerkers en wordt Gimber al naar een twintigtal landen uitgevoerd. Een nieuwe kapitaalronde van 10 miljoen euro, dankzij bestaande en nieuwe investeerders, moet de start-up naar de scale-up-fase loodsen en die export verder verstevigen. “Bij de verdere professionalisering willen we volop innoveren, onze logistieke processen verbeteren en ook medewerkers lokaal aanwezig hebben in de gewenste afzetmarkten”, legt Dimitri uit. “Daarvoor kijken we nu vooral naar Duitsland en Oostenrijk, maar ook naar Azië.”

Rekruteringsmaand

Waar wij Belgen kozen voor de korte februarimaand voor Tournée Minérale, is elders Dry January ingeburgerd. “In die maand zonder alcohol merken wij een duidelijke meerverkoop van onze bruine drank. En terecht, want een gewoonte doorbreken, geeft je sowieso een mentale boost. In het geval van een alcoholstop merk je daarbij ook nog tal van positieve gezondheidseffecten, waarbij je meer energie krijgt en minder snel pinnig wordt”, raadt Dimitri iedereen aan om aan de uitdaging deel te nemen. En dan natuurlijk nog het liefst met een waardige vervanger als Gimber, dat de oprichter zelf als cool én superlekker omschrijft. “Ook in eigen land is januari overigens een goeie rekruteringsmaand voor ons, want dat is voor velen een moment van reflectie en goeie voornemens. Dan staan veel mensen open om iets nieuws te proberen”, klinkt het nog.