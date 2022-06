Vleeshuis Witdouck wil tegen september openen: “Tussen Waregem en Winkel Koerse hou ik de maand van het paard”

Geert Witdouck heeft een vleesgroothandel in Roeselare overgenomen en is momenteel bezig om de vroegere slagerij Luc een make-over te geven. “Tegen de zomer moeten de werken af zijn, maar het is de bedoeling om pas in september te openen met ons Vleeshuis.”

Vleeshuis Witdouck zal de zaak in de Gullegemsestraat gaan heten. “Ik had eerst gedacht aan Slagerij Witdouck, maar omdat ik net een vleesgroothandel heb overgenomen die ’t Vleeshuis heet en ik die naam wil behouden, zal de winkel hier ook zo heten.”

Nieuw verhaal

Geert Witdouck doorzwom al wat watertjes in de horecawereld. Hij was de man achter Trefpunt Puur in de Spanjestraat in Roeselare, hij beleverde ook heel wat bedrijven vanuit zijn zaak in Kachtem. In die gebouwen heeft ondertussen de Winkelse traiteur Verdure zijn intrek genomen, terwijl Geert – van oorsprong van de Bosmolens – in Sint-Eloois-Winkel een nieuw verhaal komt schrijven.

Het slagerslandschap in de gemeente onderging al wat veranderingen. In mei 2017 overleed Eric Mulier plots, het betekende uiteindelijk ook het einde van de zaak. Opvolger Volckaert was niet echt een lang leven beschoren.

In juni 2019 stopten Luc en An van Slagerij Luc nadat ze in 40 jaar een sterke zaak hadden opgebouwd. Er was toen wel wat interesse voor overname, maar dat sprong telkens af.

Nieuwe winkel

Het gebouw kwam te koop te staan en de nieuwe ‘bewoner’ werd opnieuw een slager: Geert Witdouck. Hij ontvouwde zijn plannen in augustus 2021, tien maanden later zit er nu vaart achter de verbouwingen. “Er komt een quasi compleet nieuwe winkel. Ook achteraan zullen we allicht nog wat verbouwingen doen, maar dat kan later natuurlijk.”

“Dit wordt hier mijn laatste project”

Opvallend is onder meer dat er een aparte in- en uitgang komt. “Vroeger was er slechts één deur, dat willen we nu veranderen. Er komt ook een systeem waar je met een code in de zaak kan en er in een ‘vers foodbox’ na de openingsuren je bestelling kan afhalen. We zijn ook al bezig met het opzetten van een webshop. Maar gewoon winkelen kan ook nog. De mensen die al in dienst waren bij mij zijn mee verhuisd, maar ik moest nog zoek naar winkelbediendes. Die heb ik nu gevonden, maar ze zijn pas vrij na de zomer. Daarom mikken we op september om te openen”, zegt Geert die nu in Waregem woont. “En zeg eens eerlijk, wat zou er mooier zijn dan te openen met promoties ter gelegenheid van de maand van het paard, tussen Waregem en Winkel Koerse in. Ik overweeg om dan ook paardengehakt te verkopen.”

Dagelijks kip aan ‘t spit

In Vleeshuis Witdouck zal vlees uiteraard centraal staan. “Met de groothandel hebben we nu ook al een mooi aanbod, maar dat is bedoeld voor de horeca. Hier mikken we uiteraard op particulieren. Je zal hier heel wat specialiteiten kunnen krijgen, maar ook dagelijks kip aan ’t spit, een aanbod aan warme gerechten, een klein assortiment aan kaas…”

Geert ziet dit nog als een ultieme uitdaging. “Dit wordt mijn laatste project”, verklapt hij. “We zijn nog op zoek naar versterking voor ons team, een extra slager is welkom want met onze traiteursactiviteiten en de vleesgroothandel is het nu al behoorlijk druk. Eens de winkel er is, zullen we nog een tandje moeten bijsteken.”