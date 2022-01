Vlaanderen voorziet 10 miljoen euro voor renovatie Thermae Palace Oostende

De Vlaamse overheid maakt 10 miljoen euro vrij voor de restauratie van het iconische Thermae Palace in Oostende. Dat meldt minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zondag. De som moet gebruikt worden voor zowel de renovatie als de herbestemming van de site. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) streeft naar 2027 als einddatum voor de werken.

Het beschermde monument dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw en is al enige tijd aan renovatie toe. De koninklijke gaanderijen worden momenteel gestut en het hotelgebouw laat het ook stilaan afweten. De totaalrenovatie van de site is een werk van lange adem. Vlaanderen hoopt met de subsidie wat schot in de zaak te brengen. “Dit engagement moet de verschillende stakeholders stimuleren om tot een definitief restauratie- en herbestemmingsproject te komen. We willen meer dan enkel erfgoed herstellen. We gaan echt zoeken naar een nieuwe rol voor het erfgoed”, aldus minister Diependaele.

Sinds eind 2019 is de stad Oostende samen met haar partners op zoek naar een duurzame oplossing voor de renovatie van het Thermae Palace. “We zoeken naar een totaaloplossing die zichzelf ook terugverdient. Het is niet de bedoeling dat dit project op de kap van de belastingbetaler wordt gerealiseerd. Het is een project van tientallen miljoenen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Het is de ambitie van de stad Oostende om het vijfsterrenhotel te behouden. Daarnaast liggen nog verschillende scenario’s op tafel omtrent de verdere invulling van de site.

Burgemeester Tommelein wil in 2022 nog van start gaan met het project. Als einddatum wordt er gestreefd naar 2027. (Belga)