Vlaamse charmezanger neemt bruine kroeg De Nieuwe Wandelaar in Oostende over: “Nu en dan zal ik hier de micro nemen”

Danny Bowé (60) – beter bekend als zanger onder de artiestennaam Danny Green – staat sinds kort aan het roer van café De Nieuwe wandelaar in de wijk Westerkwartier. Het café is een typische bruine kroeg waarvan er vroeger pakken waren in Oostende. Daar blijven nu nog maar enkele van over, maar volgens Danny zijn de bruine kroegen wel opnieuw aan een opmars bezig.

De lokale zanger Danny Green mag zichzelf voortaan cafébaas noemen. De naam Danny Green dankt hij aan Luc Caals. “Omdat ik 35 jaar geleden een groentje was in het vak”, zegt Danny lachend. “In 1989 ben ik beginnen optreden, maar ik zing al van kinds af aan. Mijn vrouw en ik werkten beiden in het toenmalige Bredene Palace als garçon. Toen een van de zangers op een avond is weggevallen, drong Luc Caals aan om die plaats in te nemen. ‘Gij kunt toch ook zingen?’, klonk het. En zo ging de bal aan het rollen.”

Danny trad er elke dag een kwartiertje op en schuimde daarna heel wat kermissen en zalen af. “Ik heb zo twee keer de kans gehad om met Johnny Logan op te treden: een keer in het Casino van Knokke en een keer in Blankenberge”, vertelt de West-Vlaming.

Terug naar de roots

Momenteel woont Danny in Koekelare, maar De Nieuwe Wandelaar brengt hem terug naar zijn roots. “Ik ben in het Westerkwartier opgegroeid”, duidt hij. “Ik ken de buurt dus heel goed. Eigenlijk was het eerder toevallig dat ik langs het café kwam en zag dat het te huur stond. Ik kende het café uiteraard en zo ging het heel snel. De Nieuwe Wandelaar is al jaren een begrip in de wijk en het is de ideale locatie om een café uit te baten. Voor het café is er een groot plein en daar vinden nu en dan evenementen op plaats.”

Of hij ook in zijn eigen café zal optreden? “Dat zit inderdaad in de plannen”, aldus de zanger. “Nu en dan zal ik hier de micro nemen om enkele liederen te brengen en ik plan ook nog andere optredens. Dat zal ook gebeuren tijdens evenementen op het plein. Momenteel doe ik dit in bijberoep. Ik werk immers voor Schweppes. Ik bezoek voornamelijk grootwarenhuizen in de provincie. Daarnaast heb ik in Koekelare nog een eigen drukkerij. Hard werken? Rust roest, zeggen ze toch? Ik voel me nog te jong om nu al te willen genieten van mijn oude dag.”

Opnieuw opmars aan bruine kroegen

Oostende telde vroeger tientallen bruine kroegen zoals die van Danny, maar die verdwenen één voor één. “Ik ben niet bang dat ook deze bruine kroeg op termijn zal moeten sluiten. Ik heb zelfs het gevoel dat meer en meer mensen opnieuw nood hebben om er eentje te drinken na hun werk. Dat is lange tijd anders geweest, maar de bruine kroegen zijn bezig aan een opmars”, besluit Danny.

De Nieuwe Wandelaar is op maandag, woensdag en donderdag open van 13 tot 22 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 uur tot de laatste klant. Op dinsdag is het café gesloten.