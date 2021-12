Vives-studenten brouwen ecologisch bloemenbier

Vijf studenten uit de richting agro- en biotechnologie van de hogeschool Vives in Roeselare brengen hun eigen bier, waarin bloemen verwerkt zijn, op de markt. “Aan de hand van ons bloemenbier Couleurke willen we eetbare bloemen bij particulieren promoten”, klinkt het.

Ruben D’Haene, Maarten Lycke, Wout Heusequin, Chloë Vanneste en Romanie Derreveaux werkten samen aan een duurzaam project. “We bemerkten daarbij dat het consumeren van eetbare bloemen bijna niet ingeburgerd is”, aldus Romanie. “Tijdens de coronaperiode resulteerde dat in een groot overschot aan bloemen. Om dat overschot weg te werken, is er nood aan meer particulieren die bloemen willen gebruiken. Daarom kozen we om bloemenbier te ontwikkelen: de bloem is uiteraard niet zichtbaar, maar de smaak is wel sterk aanwezig. Uit marktonderzoek bleek dat particulieren sneller bloemen verwerkt in een product zullen eten dan bloemen op zich. Met ons bier willen we de klanten wegwijs maken in de wondere wereld van eetbare bloemen én hen stimuleren om bloemen te consumeren.”

Om hun bloemenbier te brouwen, gebruikten de studenten Oost-Indische kers. Deze plant wordt getypeerd door kleurrijke bloemen en een pittige smaak. “We werkten samen met Dries Delanote van Le Monde des Mille Couleurs in Dikkebus”, vertelt Maarten. “Dries heeft een wildfarmingbedrijf, waar ze op een ecologische manier, dus zonder pesticiden, groenten, bloemen en planten kweken. De natuur gaat er haar gang, vandaar de naam wildfarming. Onkruid heeft ook zijn functie bij het telen van groenten en bloemen en daarom wordt het er ook niet verwijderd. In het bier hebben we zowel de bladeren als de bloemen verwerkt. Door die combinatie is een bloemenbier met een uniek karakter ontstaan.”

Voor het brouwproces werkten de studenten samen met Pieter en Jan Desoete van Brouwerij B in Blankenberge. Het bloemenbier Couleurke kan opgehaald worden in Heuvelland, Kortrijk, Wingene, Rumbeke en Brugge. (SM)

Meer informatie: www.couleurke.wordpress.com en couleurke@outlook.be.