Viva Verne in Roeselare sluit definitief de deuren

Een bom in het Roeselaarse horecalandschap. Dat is het minste dat we kunnen zeggen: het succesvolle Viva Verne in de Kermisstraat sluit definitief de deuren. Eigenaar Henk De Gheldere heeft beslist om de zaak na de zomervakantie niet meer te openen. “Het is steeds moeilijker goed personeel te vinden en we willen ons focussen op Bar Giraf.”

Als er een iemand de titel van ‘horecapaus van Roeselare’ mag claimen, is dit zeker Henk De Gheldere. Hij start op gezette tijden nieuwe horecazaken, maar houdt steeds de focus op het allerbelangrijkste: goede kwaliteit en een ongelooflijke service naar de klanten toe. Dat hield hij al voor ogen toen hij zijn eerste stappen in de horeca zette. Precies omdat het steeds moeilijker wordt om medewerkers te vinden die zijn vooropgestelde kwaliteit kunnen bieden aan de klanten, heeft Henk beslist om te stoppen met Viva Verne.

“Ward, onze medewerker van Bar Giraf, heeft al een hele tijd aangegeven dat hij stopt bij ons. Van december tot nu zijn we al op zoek naar een nieuwe medewerker die dezelfde hoge hospitality-standaard voor ogen heeft als wij. Dit blijkt een moeilijke – om niet te zeggen onmogelijke – opdracht. De vacature is dus niet ingevuld naar onze wensen, maar Ward vertrekt op 1 september.”

“Daarom hebben Niels Van Lierop, de vaste medewerker en het gezicht van Viva Verne, en ikzelf overlegd en een beslissing genomen. We sluiten Viva Verne definitief en zetten hoog in op een verdere kwalitatieve uitbouw van Bar Giraf.”

Nieuwe dynamiek

“De mensen zullen dit inderdaad misschien vreemd vinden, want Viva Verne is onze eigendom en Bar Giraf in de Sint-Amandsstraat niet. Maar we geloven heel sterk in het potentieel van de locatie van Bar Giraf. Eerst en vooral is er het feit dat we in de Sint-Amandskerk vanaf begin 2023 Het Kunstuur mogen verwelkomen en dit voor een periode van minstens vijf jaar. Vervolgens zal de Moermanparking verdwijnen en komt daar een park. Nieuw groen in het midden van een stad is altijd leuk en lokt mensen. Ten slotte komt er binnen enkele jaren ook een nieuwe school aan de Ronde Kom. Wanneer Viso en Barnum één geheel zullen vormen, zal er veel volk uit die richting naar het centrum komen. We geloven met andere woorden heel sterk in de toekomstige dynamiek van de buurt rond de vroegere Sint-Amandskerk.”

“Het zou kunnen dat we Viva Verne verhuren of à la limite zelfs verkopen: alle pistes blijven open”

“Wij zullen deze zomer Bar Giraf een upgrade geven. We brengen het niveau van de drankenkaart omhoog en zullen bijvoorbeeld ook hier cocktails à la Niels serveren. Ook in het interieur zullen we investeren en onze stempel drukken. We willen een interieur scheppen dat niemand verwacht wanneer men Bar Giraf aan de buitenkant ziet. Buiten verandert er niets; we willen het mystieke behouden. Men zal van buiten geen speciale publiciteit zien, maar wie binnenkomt, moet echt een wauw-gevoel krijgen. Niels en ik zullen dat proberen.”

DNA trouw blijven

“Viva Verne komt hierdoor inderdaad leeg te staan. Wel kan Verne afgehuurd worden voor een familiefeestje of een babyborrel, maar het is niet de bedoeling om er een fuifzaal van te maken of er een sweet sixteen-fuif te organiseren. We doen het heel goed met onze buren en dat willen we graag zo houden. En weet je, eigenlijk houden we alle pistes open. Het zou kunnen dat we Verne verhuren of à la limite zelfs verkopen. Als er maar een zaak inkomt die het DNA van Viva Verne trouw is. We zouden het liefst jonge mensen zien die onze filosofie van een horecazaak houden, volgen. Het plaatje moet blijven kloppen voor ons. Daarom ook dat huren eveneens een optie is. Jongeren hebben misschien nog niet de financiële mogelijkheid om het pand te kopen en wij willen hen de kans geven om hun droom te verwezenlijken.”

Henk en Niels poseren nog eens voor de gevel van Viva Verne in de Kermisstraat. © foto SM

“Mijn partner Filip en ik blijven in de Kermisstraat wonen. Inderdaad, waar onze Art Gallery was. Die is al een tijdje gesloten. In Roeselare is en blijft dit een moeilijk gegeven. Mensen kopen liever hun kunst in een galerij in Knokke of Brussel dan in Roeselare. Maar wij blijven wonen waar we nu ook wonen. De Verne en ons huis zijn toch twee aparte gebouwen. Wanneer onze droom om in Barcelona te wonen dan wel zal uitkomen? We hebben die droom nog niet opgeborgen, maar zo lang Filip aan de slag is bij d’Artagnan kan het niet. De afstand zou te groot zijn. En eerlijk, ik denk dat de kans groter is dat we uiteindelijk in Rotterdam terechtkomen dan in Barcelona. Als we tenminste besluiten te verhuizen, want ook dat staat nog niet vast.” (lacht)

“Het allerergste aan de sluiting van Viva Verne is dat ik dit niet persoonlijk kan zeggen tegen alle klanten. Ik heb het daar moeilijk mee. Want iedere klant is speciaal voor ons. Zoals madame Claire die al jarenlang een trouwe klant is. Ik hoop dat we iedereen in Bar Giraf terugzien en dat we het dan nog eens persoonlijk over Viva Verne kunnen hebben.”