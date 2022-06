Viva Sara Kaffée maakt plaats voor Italiaans restaurant Riverso

De laatste week gaat in voor Viva Sara Kaffée. Zaterdag wordt het laatste kopje geschonken in de koffie- en theezaak, waar de broers Peter en Bart Deprez tien jaar een heel diverse publiek ontvingen.

“We konden altijd op trouwe klanten rekenen. Sommige mensen maakten er een gewoonte van om hun bezoek aan de maandagmarkt te combineren met een kopje en een babbel bij Viva Sara. Anderen hadden dan weer hun vast jaarlijkse moment om met vrienden en familie te komen brunchen. Er waren natuurlijk ook de speciallekes, zoals de wielerploegen die hier vaak langskwamen, van Boonen over Cavendish tot Julien Vermote die intussen een vriend des huizes geworden is. Of de cursussen die we hier gaven aan barista’s die later wereldkampioen werden. We houden er een heus gastenboek aan over, toepasselijk neergepend op filterzakjes”, vertelt Bart.

Vanaf deze zomer komt Italiaans restaurant Riverso in het pand op de Kortrijkse Grote Markt. Riverso is de grote broer van Pizzi Cotto, dat nu op de kop van de Veemarkt, in de schaduw van winkelcentrum K in Kortrijk huist. Volgens de eerste plannen zal de overnemer de sfeer van het Italiaans grand café overnemen. Daarnaast beloofde het team van Pizzi Cotto om zes vaste personeelsleden mee aan boord te houden.

“We zullen het Kaffée en de vele trouwe klanten missen, daar moeten we eerlijk in zijn, het is een moeilijk afscheid. We hebben mensen zien opgroeien, er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan en zelfs koppels, maar we verlaten Kortrijk niet. Het is tijd voor een andere uitdaging zoals een gloednieuwe branderij, met een state of the art-machinepark, in Vichte en een bijkomende winkel in Waregem” zegt Bart.

Nieuwe uitdagingen

De conceptstore aan de Korte Steenstraat blijft open. Daarnaast lanceert Viva Sara ook een nieuw B2B-platform en komt er een vernieuwde website met webshop. Peter en Bart hopen zo meer de particuliere markt te bereiken. Zeker na corona werd het hen duidelijk dat ze niet alleen mogen inzetten op horecazaken. Ook de mensen thuis willen genieten van de betere koffie.

“We zijn dankbaar voor de vele mooie jaren in het Kaffée, maar kijken evenzeer enthousiast vooruit naar de vele nieuwe uitdagingen”, vertellen Peter en Bart Deprez.

Viva Sara is in 1987 gestart als een koffiehuis avant la lettre, geen pannenkoeken, geen bier, gewoon verschillende soorten koffie of thee en zelfgebakken taart. Met Viva Sara Kaffée wou familie Deprez de Vlaamse markt kennis laten maken met de mogelijkheden van koffie. Zo werden cappuccino’s gemaakt met melkschuim in plaats van slagroom en kreeg de espresso opnieuw haar juiste volume.

“Het horecahoofdstuk is voor ons nu geschreven, we waren een van de pioniers, maar als ondernemer wil je blijven vernieuwen. We keren terug naar de essentie van ons beroep, namelijk koffiebranden en hopen met onze vernieuwde koffiebranderij opnieuw pionier te zijn in de Benelux”, besluit Bart.