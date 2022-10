‘Visser tot vork’ zet vis van bij ons in de kijker

Met de actie ‘visser tot vork! Proef vis van bij ons’, zet Flavourite Bruges, het platform waarmee Stad Brugge de gastronomie wil promoten, tijdens de week van 17 tot 23 oktober vis van bij ons in de kijker zetten en zo ook de lokale vissers en visserijsector ondersteunen. Hiervoor werden 26 Brugse ‘Visambassadeurs’ geselecteerd.

Flavourite Bruges werkt voor deze campagne samen met met partners Provincie West-Vlaanderen, Westtoer, VLAM, de Vlaamse Visveiling, Rederscentrale, NorthSeaChefs en Visgro vzw. “Alle Visambassadeurs werden geselecteerd op basis van duurzaamheid. Zo hebben de gastronomische chefs zich ertoe verbonden in die week uitsluitend met lokale vissoorten aan de slag te gaan”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit). “De vis(groot)handelaars verkopen in die week van 17 – 23 oktober minstens tien lokale vissoorten en net als de deelnemende reders dragen ze de visserij-verduurzaamt-certificering of waren bereid het traject hiertoe op te starten.”

In deze week van 17 tot 23 oktober kun je bij deze deelnemende ambassadeurs langs gaan en alles ontdekken over lokaal aangelande vis. Bij de vishandelaars leer je alle tips en tricks om zelf de heerlijkste visgerechten op tafel te toveren.

Flavourite Bruges organiseert ook een actie waarbij twintig keer 25 euro shoptegoed wordt uitgereikt. Wie dit tegoed wil winnen moet @flavouritebruges volgen op instragram of Like Flavourite Bruges op Facebook. Je tagt drie vrienden waarmee je samen lokale vis wil proberen in de comments én deelt deze post in jouw story of op jouw pagina en tag Flavourite Bruges. Je moet er wel voor zorgen dat je profiel openbaar staan of stuurt een screenshot als bewijs. De winnaars worden op maandag 24 oktober bekend gemaakt.