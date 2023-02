Vinylbar Bambino opent aan Grote Markt in Roeselare: “We draaien Rolling Stones, maar ook Duitse schlagers”

Op de hoek van de Grote Markt in Roeselare, waar tot voor kort Brasserie Beaux Arts huisde, openen broers Brecht en Lowie De Coninck en Brechts vriendin Donika Salijaj woensdag de deuren van vinylbar Bambino. Terwijl Lowie het vaste gezicht van het café wordt, spitsen Brecht en Donika zich toe op alles wat er te maken zal hebben met muziek. “Van Duitse schlagers tot The Rolling Stones. Muziek zal hier een heel belangrijke rol spelen.”

Brecht (25) en Lowie De Coninck (22) en Donika Salijaj (25) zijn geen onbekenden in het Roeselaarse horecaleven. Het drietal hielp de voorbije jaren vaak mee in café Romen in de Nonnenstraat. Vanaf morgen schrijven Brecht en zijn vriendin Donika mee aan de horecadroom van Lowie.

Eigen blond biertje

“Mijn broer en ik toonden vorig jaar interesse om café Moustache over te nemen, maar uiteindelijk zijn er daar andere mensen gestart. Donika en ik kregen dan weer het idee om samen drankjes te maken en te lanceren”, aldus Brecht. Inmiddels bracht het koppel met hun Artistic Brewery het biertje Valois op de markt. Het biertje kan men reeds drinken in dansschool Life in Izegem. “Maar binnenkort serveren we ons eigen blond biertje hier ook in ons eigen café, al blijft de horecazaak wel verbonden aan AB Inbev.”

“Dit moet een café worden waar muziek weer centraal staat”

Vorige week stopten de vorige uitbaters van de brasserie op de hoek van de Botermarkt met de Grote Markt, vrijdag kregen Brecht, Lowie en Donika de sleutel. “Inmiddels hebben we al serieuze opfrissingswerken uitgevoerd en tellen we af naar woensdag. Om 11.30 uur openen we de deuren van vinylbar Bambino.”

1.300 platen

Die naamsverandering is een bewuste keuze. “We willen de zaak een nieuw imago geven en extra leven in de brouwerij brengen. Het is de bedoeling dat het terug een echt café wordt waar ook muziek centraal staat.” Van Duitse schlagers tot The Rolling Stones. Klanten zullen er kunnen genieten van verschillende genres muziek. “We hebben een eigen collectie van 1.300 vinylplaten, maar willen hier ook vinyl-dj’s de kans geven om hun favoriete platen te draaien.” DJ’s die interesse hebben om in Bambino te spelen, kunnen contact opnemen via info@artibrewery.be.

Tweede zaak?

Brecht en Donika durven ook al naar de toekomst kijken. “Er komt een nieuw terras en in de zomermaanden willen we ook buiten groepjes en dj’s het beste van zichzelf laten geven. Het is de bedoeling dat dit concept in de toekomst doorgetrokken wordt naar een tweede zaak.”