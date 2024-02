Vincl’O vormt wijnbar om tot huiskamerrestaurant: “Ideale formule om eens nieuwe wijnen te leren kennen die passen bij het eten”

Claudia Decaluwé en haar echtgenoot Vincent Devries openden in april vorig jaar wijnbar Vincl’O in de Christinastraat in Oostende. Ondertussen hebben ze hun zaak omgevormd tot een gezellig huiskamerrestaurant. Ze bieden één menu aan met aangepaste wijnen per gerecht. “Het is de ideale formule om eens nieuwe wijnen te leren kennen die bovendien perfect passen bij het eten.”

Met 16 zitplaatsen is Vincl’O een gezellig huiskamerrestaurant waar je chef Vincent aan het werk kan zien achter het fornuis en persoonlijk bediend wordt door gastvrouw Claudia Decaluwé, bij het grote publiek nog altijd bekend als zangeres bij Sha-Na. Het koppel doet alles in de zaak zelf. Vincl’O opende aanvankelijk als een wijnbar, maar het koppel besliste al snel om het roer om te gooien.

Degustatiemenu

“Vincent studeerde in 1994 af aan de hotelschool in Koksijde en heeft jarenlang ervaring in de horeca. Hij kan heel goed koken. We merkten dan ook snel na de start dat er steeds meer vraag kwam naar de gerechtjes die we serveerden bij de wijn. Nu zetten we in op een degustatiemenu. Mensen kunnen op onze website ontdekken wat we serveren. Het menu blijft twee weken hetzelfde. We zorgen telkens voor een passende wijn per gerecht. We merken dat dit in de smaak valt omdat klanten geen keuzestress hebben. Ze weten dat het past en ze ontdekken eens een nieuw wijntje dat ze zelf niet zouden bestellen of kopen”, vertelt Claudia, die zelf ook al heel wat ervaring heeft in de sector na haar carrière als zangeres.

“Voor ons menu spelen we in op producten die dat moment op hun best zijn” – Vincent Devries

Het menu is telkens aangepast volgens het aanbod van het moment. “We spelen kort op de bal voor ons menu. We spelen in op producten die dat moment op hun best zijn. Ik ging nu bijvoorbeeld iets doen met krab, maar mijn leverancier zei dat de wintertruffel nu op zijn best is. Ik heb het menu daar aan aangepast. Het product en de smaak staat bij ons centraal”, vertelt Vincent.

Wijn uit koud klimaat

Het koppel blijft ook volop inzetten op hun wijnkennis. “We hebben een wijndomein bezocht. Op die manier schaven we onze kennis altijd bij. Ons hart ligt bij de “Cold-Climate Wines”, maar er is ook een selectie voor wie houdt van iets pittigs en meer zuidelijker.”