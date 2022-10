Vincent Pharazijn hoofdsommelier van sterrenrestaurant De Jonkman: “Open geest en klik met de gasten”

Op zijn vierentwintigste is Vincent Pharazijn de nieuwe hoofdsommelier bij tweesterrenrestaurant De Jonkman. Zo treedt hij in de voetsporen van Dries Corneillie, de huidige Beste Sommelier van België, die afscheid neemt van De Jonkman om zich te focussen op zijn wijnhandel Santé Wines.

Na meer dan elf jaar in de topgastronomie, waaronder zes jaar bij Hertog Jan en zo’n vier jaar bij De Jonkman, neemt sommelier Dries Corneillie afscheid van de restaurantwereld. Dries werd uitgeroepen tot Best Sommelier of Belgium 2021-2022 en was tot eind vorige maand hoofdsommelier bij tweesterrenrestaurant De Jonkman. “Het was een heel boeiende tijd, een prachtige periode in mijn leven, maar nu is het tijd om me te focussen op Santé Wines, de wijnhandel mét advies die ik twee jaar geleden samen met Benoît Couderé heb opgestart”, zegt Dries.

In De Jonkman wordt hij dus opgevolgd door de uit het Zeeuws-Vlaamse Hulst afkomstige Vincent Pharazijn.

Je staat niet enkel in de zaal om mensen van wijn te voorzien

“Ik kom inderdaad van over de grens, maar woon intussen al zeven jaar in West-Vlaanderen, waarvan vier jaar in Brugge”, lacht Vincent als we op zijn accent wijzen. “Na mijn opleiding aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde, met uiteraard specialisatie drankenleer, was De Jonkman de eerste zaak die reageerde toen ik her en der mijn cv met sollicitatiebrief had rondgestuurd. Ik kon er beginnen als zaalmedewerker toen Dries er assistent-sommelier was, en toen hij doorschoof naar de positie van hoofdsommelier, werd ik zijn assistent.”

“In die jaren dat we samenwerkten heb ik enorm veel geleerd van Dries. Hij drukte me op het hart om steeds ruimdenkend te zijn over minder bekende wijnregio’s. Een open geest en het nieuwe willen ontdekken, dat is echt enorm belangrijk. Hij leerde me ook dat je als sommelier een klik moet zien te vinden met de mensen in de zaal. Je bent er niet alleen om hen van wijn te voorzien. Ik probeer mezelf ook constant bij te scholen door veel te lezen over wijnen en proefsessies bij te wonen.”

Boegbeeld

“Voor mij is dit absoluut een belangrijke stap in mijn loopbaan. Als sommelier ben je toch een boegbeeld van de zaak. Je bent in grote mate verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de zaal en voor een stuk ook voor de sfeer. Een sommelier moet er mee voor zorgen dat mensen een goed gevoel hebben aan tafel.”

“Of ik begrijp dat Dries nu deze stap zet? Ja, toch wel. Doorheen de jaren zijn wij niet alleen goede collega’s maar ook goede vrienden geworden. Ik wist al een tijdje dat hij met dat idee speelde en wens hem alle succes toe.”