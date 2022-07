Vijfde editie Bar La Gare in Kortemark met extra evenementen: “Een bar voor iedereen, van 0 tot 99 jaar”

Na de openingsparty, zet Bar La Gare zich tot maandag 15 augustus opnieuw stevig op de kaart van de zomerbars, met tal van evenementen. “Het is dan ook onze vijfde editie en dan mag het al wat meer zijn”, vertellen Philippe Lauwych, Pieter Vanoverschelde en Didier Meersschaert, organisatoren van het eerste uur.

“In 2020 konden we vanwege corona niets organiseren, in 2021 gelukkig wel, maar wel met een zittend publiek en bediening aan tafel”, vertelt Philippe Lauwych. “Dit jaar wordt het weer een organisatie oldskool, waarbij het publiek gewoon aan de bar kan bestellen. Voor ons veel gemakkelijker én het scheelt ons meteen heel wat extra personeel.”

Bar La Gare gaat stilletjesaan ook de ecologische toer op. “Samen met Green Service wordt gekeken om het vervuilde water te zuiveren naar afwaswater. Zo kunnen de vele liters afwaswater opnieuw worden gezuiverd om te hergebruiken.”

Van de kust

Ondertussen zijn het al lang niet enkel Kortemarkenaren meer die de weg naar de bar vinden. “Als het weer aan de kust wat minder is, komen zelfs van daar bezoekers afgezakt”, weet Pieter Vanoverschelde, die er ondertussen is komen zitten.

“Bar La Gare, dat is dan ook amusement voor het hele gezin. Zeg maar van 0 tot 99 jaar… Voor de kids is er elke zondag animatie, we organiseren voor hen ook een Loco Kids Disco en nog veel meer. Wat, dat moeten ze zelf komen ontdekken. (lacht) Voorts hebben we het terrein qua opbouw wat omgesmeten en komen er naast de vertrouwde elementen heel wat extra’s, zoals Rocknight op morgen zaterdag 16 juli met een optreden van liveband Rock Circus.”

“En zeggen dat het ooit begonnen is als cafépraat”, grinnikt Philippe. “Waarbij we ‘iets’ wilden organiseren zodat de mensen zich kunnen amuseren.”