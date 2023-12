Vierde Zuid-West-Vlaams Whisky Festival

De Glam Dram Whisky Society en het Whiskyproevers Genootschap Golden River organiseren op zaterdag 3 februari voor de vierde keer een whiskyfestival in het stedelijk ontmoetingscentrum ’t Gaverke, in de Zeswegenstraat. De deuren gaan open om 13 uur. Tickets zijn nu al te koop. Ze kosten 15 euro in voorverkoop, 18 euro de dag zelf. Elke bezoeker ontvangt een gratis whiskyglas en enkele drankbonnen.

“Op de vorige editie kwamen meer dan 500 whiskyliefhebbers opdagen, niet alleen uit de buurt van Waregem maar ook uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg”, vertellen de woordvoerders Ronald De Brandt, Stephaan Buyle en Patrick Vandenbussche. “Daarop zijn wij bijzonder trots. We hebben dan ook al meer dan tien jaar ervaring met het organiseren van tastings en whiskygerelateerde evenementen in de brede regio. Dat wordt dus duidelijk gesmaakt, letterlijk en figuurlijk.”

De beurs wordt ongetwijfeld opnieuw een sfeervol festival met heel veel lekkers en vooral veel proeverijen. Professionals kunnen in de feestzaal terecht voor een aantal masterclasses onder leiding van Bert Bruyneel (Asta Morris) en Maarten De Rycker (The Nectar). Ongeveer 25 standhouders mikken dit jaar op zo’n 600 bezoekers. De meeste deelnemers zijn verdelers of invoerders van whisky uit diverse werelddelen, met natuurlijk de nadruk op Schotland. De Waregemse chocolatier Stijn Vanhoutte presenteert originele whiskypralines en slagerij Soetaert uit Deerlijk is aanwezig met een foodtruck. Er is ook een bar met niet-alcoholische-dranken. (PPW)

Meer info vind je op www.zuidwestvlaamswhiskyfestival.be, en op de pagina’s van het festival op Facebook en Instagram.