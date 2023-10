Vierde generatie uitbaters geeft camping La Douve volledige make-over: “Focussen op vakantiedomein met vakantievilla’s”

De camping La Douve op de Zwarteberg in Westouter krijgt vanaf 3 november een volledige make-over. De camping opende voor het eerst zijn deuren in 1965 met Michel Bossaert als oprichter. Ondertussen staat met Jolien Verscheure (26) en Laury Callens (26) de vierde generatie klaar. ”De camping vroeger was vooral voor vaste staancaravannen en trekkers. Nu focussen we ons op een vakantiedomein met vakantievilla’s.”

Nieuw concept

De camping werd tot deze zomer nog opengehouden door Els Bossaert en Dominique Callens, nu is de beurt aan zoon Laury met zijn vrouw Jolien. “We gooien het over een volledige andere boeg. Op de voormalige kampeerruimte staan nu al vier villa’s die door de vakantiegangers kunnen afgehuurd worden. Bij ons is het niet alleen de villa huren, ook streven wij naar een totaalbeleving. Zo kunnen de klanten ontbijt- of brunchboxen bestellen, alsook maaltijden bestellen. Indien gewenst kan er op aanvraag ook een privékok ter beschikking gesteld worden.”

Ook showrooms

Bijzonder aan het nieuwe concept is dat de villa’s ook showrooms zijn van de doe-het-zelf zaak en interieurwinkel Douve vlakbij gelegen. “De villa’s zijn onze showrooms. Alle decoratie, meubelen en op maat gemaakte spiegels kan je bij ons kopen. Door onze doe-het-zelf zaak met een uitgebreide afdeling interieur hebben we alles in huis om de vakantiewoningen aan te kleden met de laatste interieurtrends. Wij streven ernaar dat de decoratie betaalbaar is. De vakantiegangers kunnen alles kopen wat ze zien in de vakantiehuizen. Per seizoen zal de decoratie ook wijzigen.”

Opendeurdagen

Tijdens de opendeurdagen van 3 en 4 november kunnen de gloednieuwe vakantiewoningen bezocht worden met de laatste interieurtrends. “Ook zal er één woning volledig in kerststemming gebracht worden. De decoratie kan ter plaatse meteen aangekocht worden.” De villa’s kregen de namen mee van lokale bieren als St.-Bernardus, 3 Monts, Tremist en Anosteké.