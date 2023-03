Vierde generatie Inne Barroo stopt met Herberg Sint-Joris: einde van een verhaal van 101 jaar

Met Herberg Sint-Joris, beter bekend als Barroos, verdwijnt binnenkort een horecamonument in Vlamertinge. Cafébazin Inne Barroo (42) staat intussen vijftien jaar in de familiezaak, maar ze wil nog iets anders doen in haar leven. De laatste tap is in het rallyweekend van 24 en 25 juni.

Inne Barroo is een telg van de Barroo-familie. In 1922 opende Gaston Barroo het café, 31 jaar later was zijn zoon Henri aan de beurt. Henri was de oom van Frans Barroo, die als derde generatie in 1975 in de zaak kwam. In 2008 kwam Inne, Frans’ dochter, erbij. Maar een vijfde generatie komt er niet.

Laatste tap

“Eind juni organiseren we onze laatste tap, tijdens het rallyweekend”, zegt Inne, die getrouwd is met Steve Coutigny (38). “Ik begon tijdens corona na te denken over mijn professionele toekomst. Het was voor mij duidelijk dat ik nog iets anders wilde doen. De onregelmatige uren, de familiale tegenslagen, het zijn allemaal factoren die meespelen. We verloren de voorbije jaren vijf familieleden, dan besef je dat het leven niet enkel werken is. Steve is zelfstandige in de immosector en werkt vooral overdag, en ik ‘s avonds laat. We willen graag meer quality time met elkaar.”

Naast de vaste klanten, voor wie Inne een luisterend oor is, zijn ook vele Vlamertingse verenigingen kind aan huis. “Uiteraard zal ik het menselijk contact missen. Met verschillende sterke verenigingen hebben we al jarenlang een goede band.”

Vakantiewoning

“Concrete toekomstplannen zijn er nog niet. Wat ik wel al doe en zal blijven doen, is meehelpen in vakantiewoning Ten Bunderen in Krombeke. Samen met enkele koppels hebben we het voormalige klooster in de Poperingse deelgemeente opgeknapt. Ik ben er gastvrouw en doe het onderhoud, ik kom daar tot rust. De vakantiewoning kan twintig mensen herbergen. Verder is het nog wat aftasten wat ik erbij zal doen.”

“Steve en ik willen graag wat meer tijd voor elkaar” Inne Barroo

Een overnemer is er nog niet. “Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen. Ik geef nog mee dat de mogelijkheid er is om boven het café te wonen”, besluit Inne, die sinds 1 maart ook weer op woensdag open is.

Herberg Sint-Joris, Poperingseweg 417 8908 Vlamertinge. 057 20 07 48