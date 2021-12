Vier Oostendse nieuwkomers Gault&Millau tevreden: “Mooie boost, in coronatijden”

Grégoire De Loddere (49) en Christine Laforce (63) hebben met de Lusitania een eerste vermelding in de Gault&Millau beet. Ze zijn, met 13,5 op 20, de beste nieuwkomers in Oostende. Voor de uitbaters is het een mooie boost. Oostende heeft nu tien horecazaken in de culinaire gids.

De Lusitania is een gevestigde waarde in Oostende. De chef serveert een klassieke keuken, met moderne en oosterse toets. Grégoire De Loddere nam de zaak over in 2002 en verhuisde in 2019 naar een nieuw pand. “Door de jaren heen heb ik verschillende restaurants gehad, maar ik ben altijd trouw gebleven aan de Visserskaai. In 1995 startte ik met ons eerste restaurant ‘Mar-y-sol’, op nummer 27”, blikt hij terug.

Grégoire is heel tevreden met de mooie score in de Gault&Millau. “Dit is een boost voor ons. Je krijgt weer moed. Corona was een enorme tegenvaller, nadat we nog maar pas geïnvesteerd hadden. Ondertussen zijn er nog altijd restricties en hebben we minder capaciteit omdat we mensen meer ruimte willen geven, maar we zijn al blij dat we open kunnen blijven.”

Beleving creëren

Er kwamen al veel reacties binnen op het goede nieuws. “We verwachten wel niet meteen veel nieuwe klanten. We hebben sowieso al een groot vast cliënteel uit Oostende.”

Waarom de Gault&Millau hen nu oppikt, weet de chef niet. “De nieuwe inrichting zal misschien wel geholpen hebben. We willen een beleving creëren, voor wie in de Lusitania komt eten. Daarom hebben we gekozen voor een halfopen keuken en zaalbereidingen. We werken ook elke dag met verse producten. Koken is van jongs af aan mijn passie, dus heb ik het geluk dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken.”

Grégoire werkt samen met zijn vrouw in de zaak. “Zij is hier de stuwende kracht. Je weet wat ze zeggen, hé: achter elke sterke man staat een sterke vrouw.”

Zes vaste waarden

De Gault&Millau presenteert vier nieuwkomers in Oostende. Dat brengt het totaal aantal horecazaken met een score in de culinaire gids op tien. Vaste waarde is onder meer Bistro Mathilda. De Oosteroever scoort opnieuw heel hoog, want zowel Marina als Storm behalen met 14 op 20 de hoogste score in Oostende. De andere zaken zijn Mange Tout, Savarin en Frenchette.

Brasserie David ziet bord, sfeer en persoonlijke aanpak beloond Brasserie David in de Christinastraat ging op 6 oktober van vorig jaar open, en tien dagen later weer dicht – corona. Pas op 9 juni van dit jaar konden David Dewaele en Alexandra Janssens echt uit de startblokken schieten. En met succes: hun harde werk is al beloond, met 13 op 20 in de Gault&Millau. David en Alexandra staan met z’n tweeën in hun zaak. Ze houden het bewust kleinschalig en huiselijk. “We hebben vierentwintig couverts. De keuken is in de zaal. Ik help ook mee inzetten”, vertelt David. “De mensen krijgen op die manier meer aandacht. Je kan een babbeltje slaan en het is veel persoonlijker.” Ook in de keuken probeert David zich te onderscheiden. “Mijn keuken is een gastronomische keuken. Ik serveer dingen zoals kaviaar en krabbenpoten. De lunch is ook altijd speciaal. Nu hebben we bijvoorbeeld pompoen met bloedworst en langoustines.” Enkel overdag “We openen bewust enkel overdag, doorlopend van 12 tot 17 uur, en we zijn elke dag zo goed als volzet”, vertelt David. “Na vijfendertig jaar lang ‘s avonds te hebben gewerkt, was het genoeg geweest. Ik heb gekozen voor meer tijd voor mijn gezin. Mijn vrouw is mee in de zaak gestapt, omdat we dan ook samen thuis zijn. Ze had nog nooit in de horeca gewerkt, maar ze doet dat echt enorm goed.” Brasserie David werd niet enkel vernoemd naar de chef, maar is ook een knipoog naar David Bowie. “Mijn vrouw is een grote fan, en in de zaak zijn er veel verwijzingen naar de zanger.”

Kiss the Chef charmeert jury met verrassende Thaise keuken

Jean-Philippe Susilovic ‘kisst the chef’, zijn vrouw Juen. © Peter MAENHOUDT

Oostendenaar Jean-Philippe Susilovic is bij veel mensen al bekend door Hell’s Kitchen en Bentley’s in de Van Iseghemlaan, maar het is zijn vrouw Daorung Kaenphutsa, beter bekend als chef Juen, die in Kiss the Chef voor een verrassende Thaise keuken zorgt. Dat ze na een jaar al in de Gault&Millau staan, was een complete verrassing.

Jean-Philippe en Juen vielen maandagnamiddag uit de lucht, toen ze hoorden dat ze in de Gault&Millau staan. Ze hadden de voorstelling van de nieuwe gids zelfs niet gevolgd. “Ik had nog maar tegen mensen gezegd dat ik hoopte dat mijn naam daar ooit zou instaan… Ik had nooit gedacht dat het nu al zo ver zou zijn”, vertelt de chef.

Nieuw jasje

Ook Jean-Philippe is tevreden: “Het is een erkenning voor de passie waarmee mijn vrouw in de keuken staat.” Juen gaat op een originele manier aan de slag om de producten van hier een exotische toets te geven. “Ze neemt oude recepten van Thailand en geeft ze een nieuw jasje”, vertelt Jean-Philippe, die jarenlang samenwerkte met grote chefs, onder wie Gordon Ramsay.

“Tijdens de tweede coronagolf zijn we thuis beginnen koken en deden we takeaway. We brachten het eten op onze eigen borden naar de mensen en kwamen die de dag nadien ophalen”, vertellen Juen en Jean-Philippe. “Door de mond-tot-mondreclame kwamen er heel wat bestellingen binnen en werd mijn keuken te klein. Zo zijn we hier terechtgekomen.”

In juni ging de zaak dan helemaal open. Je kunt er nog altijd gerechten afhalen.