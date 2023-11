Vier dagen wintersfeer bij Winterbar Hjort in Beernem

Van 16 tot 19 november openen Natasja Levicar en Mathias Vandamme de deuren van hun Winterbar Hjort langs de Legeweg in Beernem. “Met zowel comedy, stevige dansbeats als een familiebarbecue bieden we voor elk wat wils”, zegt Natasja.

Nu het ‘s avonds al vroeg donder wordt, kijken al heel wat mensen uit naar de winterse sfeer en gezelligheid. Dat hebben ook Natasja Levicar en Mathias Vandamme (beiden 36) uit Koolkerke bij Brugge goed begrepen. Het echtpaar runt het evenementen- en feestverhuurbedrijf Eventinator dat zich vooral toespitst op het faciliteren van feesten en het verhuren van feestmateriaal, zoals feesttenten.

Nieuwe draai

“Een paar keer per jaar organiseren we ook zelf een evenement. Zo stonden we in 2019 en 2020 in voor de organisatie van Winterbar Oedelem, in samenwerking met plaatselijke verenigingen”, vertelt Natasja. “Door corona hebben we dat de daaropvolgende jaren niet meer kunnen doen, maar nu sluiten we opnieuw aan bij dat opzet. We geven er wel een nieuwe draai aan. De locatie wijzigt naar het terrein van het bouwbedrijf van Griet Saelens en Koen Verfaillie langs de Legeweg in Beernem. Daar plaatsen we een grote verwarmde tent en we werken samen met de scouts van Beernem. We gaan voor een vierdaagse – van 16 tot en met 19 november – waarbij we echt voor elk wat wils bieden. Zo starten we op donderdag met comedy van Bas Birker. Op vrijdag gaan we voor een after workparty tot 2 uur s’ nachts, met onder meer de DJ van zomerbar The Night achter de draaitafels. Op zaterdag is het tijd voor een party-avond en -nacht. Dan komt DJ Nina Black langs, bekend van Tomorrowland en de MNM-party’s. Ook Dave & Danny verzorgen een set. Zondag wordt dan weer de familiedag, om rustig uit te blazen van het gefeest. Voor de kinderen is er een springkasteel en iedereen kan aanschuiven voor een verzorgde winterbarbecue. We voorzien parkeergelegenheid naast de tent en ook op het domein van De Kleine Beer.”