Vier beste vrienden nieuwe uitbaters pop-upbar in het Sint-Arnolduspark

Dit weekend opende er weer een pop-upbar in het Sint-Arnolduspark en dit met nieuwe uitbaters. Er werd een tijdelijke overeenkomst met PV Projects van Pieter-Jan Vanschamelhout afgesloten en dit tot eind augustus 2023. “Samen met onze beste vrienden Barbara Fleury en Maarten Moerman uit Waregem zullen mijn partner Sofie Saesen en ik iedereen opnieuw laten genieten van een hapje en een drankje in een prachtig groen kader”, aldus Pieter-Jan Vanschaemelhout (38) uit Tiegem.

Het is ook PV Projects aan wie de gemeente de concessie onder de vorm van een erfpacht van vijftig jaar toevertrouwt. “Vanuit de gemeente wensen we hen een schitterende start toe om deze mooie uitdaging in goede banen te leiden”, zegt schepen van Toerisme Yannick Ducatteeuw (INZET). “Deze erfpacht zal binnenkort van start gaan.”

“We hebben snel moeten beslissen om de keuze te maken of we de pop-up vorm konden geven”, aldus Sofie Saesen, die tien jaar een leidinggevende functie uitoefende in tophotels in Brugge. “Momenteel werken Pieter-Jan en ik nog voltijds, dus het was ook een kwestie van te bekijken wat organisatorisch mogelijk was. Alleszins stond het als een paal boven water dat we deze locatie echt willen laten verder leven. Het is een schitterende plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen zich kunnen uitleven. In afwachting van de nieuwbouw hebben we dus beslist om deze pop-up te runnen en dit samen met een bevriend koppel dat daar ook heel veel goesting in had.” De precieze timing van de start van de bouw van de nieuwbouw is nog niet gekend.

Stapsteentje

“We bieden een heel gevarieerde kaart, waarbij we vooral focussen op onze tearoom met onder meer pannenkoeken, Brusselse wafels, verwenkoffie, kinderijsjes, coupe advocaat, coupe brésilienne of verse aardbeien”, vertelt Sofie. “Een groot succes is ons plankje om te delen, ‘het Stapsteentje’ genaamd. De naam verwijst naar een mooie wandeling van zeven à acht kilometer die langs prachtige plekjes in Tiegem loopt, ook door het Sint-Arnolduspark. We heten iedereen van harte welkom om te komen genieten in de zon of op ons overdekt terras!”

Praktisch

De pop-upbar is donderdag tussen 11 uur en 17 uur geopend voor lunch en tearoom. Op vrijdag, zaterdag en zondag is de bar geopend van 11 uur tot 21 uur voor apero, tearoom en lunch.