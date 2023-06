Victory is de nieuwe huiswijn van de Merlijn in Beselare: “Ik noem het mijn emo-wijn”

In restaurant de Merlijn in Beselare wordt voortaan een bijzondere huiswijn geserveerd. De Victory wijn werd gevinifieerd uit de chardonnay druif die aangeplant is op het domein zelf. De aanplant gebeurde tijdens de coronajaren. “Ik noem het mijn emo-wijn”, zegt gastvrouw en sommelier Carine Hoedt.

Victory verwijst enerzijds naar de overwinning op corona en anderzijds naar de overwinning van de geallieerde troepen op de Duitse stellingen aan de Reutel waar het restaurant gelegen is en dit tijdens de eerste wereldoorlog. Van de 119 aangeplante wijnranken werden 60 unieke wijnflessen op de markt gebracht, elk voorzien van een bijzonder etiket waarin de letter ‘O’ de afbeelding van Clement Robertson voorzien is.

“De voorbereidingen die kapitein Robertson trof voor de aanval aan de Reutel op 4 oktober 1917 waren nauwgezet. Robertson werkte zich uit de naad om fluorescerende tape aan te brengen langs de route die zijn tanks zouden moeten volgen. Zijn tankbemanning met hun beperkt gezichtsveld zou in het schemerduister nooit, op de al zwaar gehavende weg, het juiste spoor kunnen houden. Tijdens de aanval besliste hij om zijn team te voet, met alle gevaren van dien, te begeleiden. Vlakbij de Merlijn was zijn geluk op en is hij door mitrailleurvuur in het hoofd geraakt. Kapitein Clement Robertson sneuvelde op 50 meter van de Merlijn op 4 oktober 1917.”

Degustatiemenu

Tussen de wijnranken palend aan het terras van de Merlijn wappert ook een bijzondere vlag. De bruine kleur verwijst naar de modder op de velden tijdens de oorlogsjaren, de rode kleur staat symbool voor de vele slachtoffers en de groene kleur voor de hoop.” Naast de eigen Victory wijn worden in de Merlijn ook Belgische wijnen geserveerd. Zo werd recent een samenwerking aangegaan met het wijngoed de Monteberg. Chef Wendy Vanhecke stelt op zaterdag 2 september een degustatiemenu samen waarbij de rode bubbels van de Monteberg de diverse gerechten begeleidt. Voor het vlees ging de chef langs op de varkensboerderij St-Amandshof in Pittem, Michiel Van Colenberghe zorgt voor een passende kruidenmix.