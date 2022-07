Vicky en Olivier nieuwe uitbaters van De Club in Lendelede: “Het wordt een volkscafé”

Vanaf zaterdag 2 juli zijn Vicky Vanackere en haar partner Olivier Debosschere de nieuwe uitbaters van café De Club op het Dorpsplein in Lendelede. “We willen er een volkscafé runnen waar jong en minder jong welkom zijn”, zegt Vicky

Vicky en Olivier wonen in de Steenovenstraat in Meulebeke. “Mijn man doet transport en ikzelf werk in dezelfde branche als bediende voor twee transportfirma’s”, zegt Vicky, die eigenlijk van Ingelmunster afkomstig is. Het gezin (haar eerste man Jens Laquiere overleed in 2017) heeft 5 kinderen: Mike (13), Brent (12), Femke (10), Senna (8) en Lars (3).

Allebei hebben ze geen ervaring in de horeca.

Opgegroeid in café

“Maar ik ben wel opgegroeid in het horecaleven”, vervolgt Vicky. “Mijn moeder Carina hield eerst café ’t Motje in Desselgem en daarna nog café ’t Postje in Ingelmunster open, tot ze er 20 jaar geleden mee stopte. Tot mijn 13 jaar groeide ik dus op in een café. En dan weet je wel hoe het in zijn werk gaat en een verdomd lastige stiel is. Maar ik heb altijd al gezegd dat ik graag een café zou runnen, maar een geschikt café vinden is niet vanzelfsprekend. En het is nu gelukt!”

“Olivier en ik gaan wel eens op café en we waren ook wel eens in café De Club in Lendelede”, vervolgt Vicky. “We kenden de zaak een beetje. En heel toevallig hoorden we dat Gregory en Vicky ermee zouden stoppen. We namen contact op met brouwerij Bockor en kwamen tot een overeenkomst.”

Tot een maand geleden waren Gregory Vandevelde en Vicky Muylaert nog de uitbaters. Het koppel had pas in mei van vorig jaar het café overgenomen en het draaide ook nog prima.

Vicky en Olivier willen een café runnen waar iedereen welkom is. “Zowel jonge mensen als minder jonge. We plaatsen een jukebox in ‘t café zetten zodat de klanten een keer hun favoriete song kunnen beluisteren. Achteraan zal er een springkasteel staan waar de kinderen van onze klanten – en ook onze kinderen – zich kunnen uitleven. En wie een kleine honger heeft, zal een croque-monsieur of een partysnack kunnen kopen.”

Happy Hour

Vicky en Olivier openen op zaterdag 2 juli om 10 uur. “Dezelfde avond is er tussen 19 en 20 uur ‘happy hour’, 1 drankje bestellen en 1 gratis”, zeggen Vicky en Olivier die ernaar uitkijken om kennis te maken met de Lendeledenaren. “En we kijken uiteraard ook uit naar ‘Lendelede Congé’ en de kermis eind augustus waar op vrijdagavond ‘De Romeo’s’ met orkest zullen optreden. Een topoptreden en topdag om naar uit te kijken.”