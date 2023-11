Veurnse culinaire hotspot Noek is nieuw in Gault&Millau

Er is een nieuwe Veurnse culinaire hotspot toegevoegd in de Gault&Millau-gids. Simon en Norah van Noek zijn nog maar open sinds februari en prijken nu met 12 op 20 in de bekende culinaire gids.

Noek is het restaurant van Norah Driesen (26) en Simon Allinckx (30). Ze volgden allebei hotelschool in Koksijde. “Ik werkte voorheen bij Botticelli en M Bistro in Nieuwpoort”, vertelt Norah, die afkomstig is uit Zaventem. “Simon is van Oostduinkerke en deed dan weer ervaring op bij Souvenir toen het nog in Ieper gevestigd was, in Mare Nostrum, Julia, Botticelli en De Wasserette. We werkten even samen in Botticelli en daar leerden we elkaar ook kennen.”

Het was hun plan om een eigen zaak te starten en ze gingen op zoek naar een geschikt pand. “We hebben veel bezocht in West-Vlaanderen, maar het was voor ons belangrijk dat het niet te groot was. We wilden het met twee uitbaten en via een vriend kwamen we uit op dit karaktervolle hoekpand op de Appelmarkt. De naam Noek verwijst naar het dialect voor ‘hoek’.”

Er is plaats voor 14 gasten. “Dat we nu al 12 op 20 hebben in Gault&Millau is voor ons een complete verrassing. We zakten af naar de uitreiking in Brussel en zijn heel blij met deze erkenning. Het is een motivatie om verder te gaan op de ingeslagen weg en trouw te blijven aan ons concept: mensen blij maken met ons eten en in een gezellig kader samen genieten met je tafelgenoten in een huiselijke setting. We houden van foodsharing en kiezen voor een kleine kaart. Er is een lunchformule van woensdag tot en met vrijdag en je kan ook kiezen voor Simons Choice Menu.”

Info: Noek, Appelmarkt 1, 8630 Veurne. Open van woensdag tot en met zondag. Info: www.restaurant-noek.com.