Veurne Craft Beer Festival viert tweede editie op 27 augustus

Een breder publiek laten kennismaken met ‘craft beer’. “Dat doel behaalden we vorig jaar met glans”, zeggen organisatoren Filip Romanus en Thierry Ponette. Daarom besloten ze een vervolg te breien aan hun Veurne Craft Beer Festival. Op zondag 27 augustus 2023 is iedereen welkom tussen 12 en 22 uur om zich onder te dompelen in de bierwereld.

België is het bierland bij uitstek. Toch teert ons land al lang op de traditionele bierstijlen. Het is pas de laatste 15 jaar dat we overal kleine brouwerijen zien opduiken. Die experimenteren met smaken en aroma’s en laten zich ook door buitenlandse stijlen beïnvloeden. Op Veurne Craft Beer Festival kunnen bezoekers die unieke brouwsels proeven, naast een aantal heerlijke Belgische klassiekers. Voor elk wat wils dus.

Starterspakket

Elke bezoeker koopt een starterspakket bij de ingang. Met je degustatieglas en vijf proefjetons kun je bij de verschillende brouwerstands langsgaan en naar hartenlust hun bier ontdekken. Maar liefst elf brouwers zullen aanwezig zijn: van de lokale Zeevonk tot de Gentse Stroom en zelfs het Luikse Norm Brewing. Door dit grote aantal zullen ook de bierstijlen uiteenlopend zijn: van Stouts en IPA’s tot quadrupels. En met een traditionele cider-stand is het plaatje compleet.

Apero-bordje

Ook de hongerige magen worden gevuld met een apero-bordje: kazen van de Beauvoordse Walhoeve, vlees van de Houtemse Vleeshoeve en lekkere hapjes van De Living en Petit A Petit. Ook aan randanimatie is er geen gebrek met Tattooshop La Onda en de Cut&Shave Barbershop. En een DJ werkt het geheel af met een streepje muziek.

Flying Loadmasters

Waarom organisatoren Thierry en Filip craft beer aan de man willen brengen? “Als Flying Loadmasters reisden we 20 jaar de wereld rond. Overal testten we de lokale bieren uit. De fascinatie voor culturele invloeden en unieke smaken werd steeds groter”, vertelt Filip. “Daarom besloten we om samen de opleiding tot zytholoog (biersommelier) aan te vatten en onze kennis te verdiepen. We blijven zoeken naar bieren met een hoek af, die in micro-brouwerijen of garages ontstaan. En de resultaten zijn te goed om niet met het grote publiek te delen”, gaat Thierry verder.

Hun kennis zetten de zythologen ook om in de praktijk. Filip runt samen met zijn vrouw De Living in Veurne waar je van de wereldkeuken geniet, met een wereldbiertje. Thierry brouwt mee aan het verhaal van het Gentse Tourette Brewing, een micro-brouwerij waar smaakexplosie steeds het hoogste doel is.