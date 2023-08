Verzet van buurtbewoners en handelaars houdt komst van nieuwe horecazaak tegen

Een strijd van 10 jaar die nog niet meteen ten einde lijkt. Het is de samenvatting van het dossier Dubuisson in Komen-Waasten. Nadat hun bouwvergunning eerder dit jaar werd goedgekeurd, gooit protest van enkele inwoners en handelaars roet in het eten. Zo krijgt de grensgemeente nog niet meteen een nieuwe horecazaak.

De inzet van het verhaal, dat ondertussen al de term ‘à la Belge’ kreeg opgekleefd, is het handelspand op de hoek van de Sint-Annaplaats. Het leegstaande café staat al jaar en dag in verval en vormt één van de verschillende ‘stedelijke kankerplekken’ die het stadsbestuur wil aanpakken. Het kwam dan ook als een geschenk uit de hemel toen brouwerij Dubuisson, met hoofdzetel in het Waalse Pipaix, te kennen gaf het gebouw te willen overnemen. De brouwerij, die naam en faam geniet met bieren zoals Cuvée des trolls en Bush, wilde in Komen-Waasten een hip en modern etablissement neerpoten, waar zowel kon gegeten als gedronken worden.

In januari van dit jaar diende de brouwerij hun definitieve plannen in en in maart werd het project unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Alle indicatoren stonden dan ook op groen om met de werken te gaan beginnen.

Openbaar domein

Dat was buiten het verzet van enkele buurtbewoners en handelaars gerekend. Zij trokken met een resem bekommernissen naar de Waalse minister, die de vergunning meteen introk. In het verzet staat onder andere te lezen dat er vragen zijn over het inpalmen van een deel van het openbaar domein. Brouwerij Dubuisson had gevraagd om een stuk van het voetpad als drankgelegenheid te kunnen gebruiken, om zo de bruikbare oppervlakte te vergroten.

De brouwerij krijgt nu de kans om het huidige project te herbekijken en de nodige wijzigingen aan te brengen. Hoe lang dit alles in beslag zal nemen is niet duidelijk. Wat dan wel weer duidelijk is, is dat de ruine van het voormalige café alvast nog niet meteen zal verdwijnen.