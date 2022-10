Versmarkt De Kleine Bassin officieel geopend

Met De Kleine Bassin is Sint-Eloois-Vijve een handelszaak rijker. Sinds vorige week is de vierde versmarkt, gelegen langs de Gentseweg 516, officieel open.

In de ruime regio is De Kleine Bassin een naam als een klok, met vestigingen in Roeselare, Menen en Kortrijk. Sinds vorige week beschikt ook Waregem over een eigen winkel. “We waren al een tijdje op zoek naar een geschikt pand in deze streek”, vertelt zaakvoerder Wim Van Bogaert (43), wiens schoonvader de zaak jaren geleden oprichtte. Intussen zijn er drie generaties actief bij De Kleine Bassin. “Veel mensen kennen ons en zakken af naar Kortrijk of zelfs Roeselare, maar we wilden ons graag vestigen op een geschikte locatie in deze buurt.”

Ruime parking

Die locatie vond de familie achter De Kleine Bassin op de Carrefour-site in Sint-Eloois-Vijve, pal naast doe-het-zelfketen Gamma. “Het is een pand van zowat 1.000 vierkante meter, inclusief koelcellen en ateliers”, zegt Wim. “De goede bereikbaarheid is een troef, net als de ruime parking.”

Bij De Kleine Bassin kan je terecht voor een uitgebreid gamma aan verse producten. “Vers vlees, bereide gerechten, kaas, charcuterie, brood en zuivel: we hebben het hier allemaal. Maar ook tapasschotels, barbecuepakketten, fondueschotels of gourmet behoren tot onze specialiteiten. De nadruk ligt op versheid aan betaalbare prijzen”, zegt Wim, die een volledig nieuw team met twintig werknemers aanwierf om de vierde winkel te bemannen.

Enthousiasme troef

Na een kleine week vonden al heel wat Waregemnaars de weg naar de nieuwe winkel. “We hebben al veel nieuwe klanten over de vloer gekregen en de reacties zijn zeer enthousiast”, klinkt het. De Kleine Bassin is van dinsdag tot vrijdag open, van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Op zaterdag is de versmarkt open van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur. Op zondag, maandag en feestdagen blijft De Kleine Bassin gesloten. (PNW)

Meer informatie vind je op www.dekleinebassin.be.