Vers bloed bij Heulse horeca: Victor en Jelle zijn de nieuwe gezichten van De Kameleon en de Dudu

Zowel de uitbaters van café De Kameleon als van de bruine kroeg Dudu krijgen versterking. Na nieuwjaar wordt Victor Malysse (20) mede-uitbater van De Kameleon, Jelle Meersman (35) wordt een nieuwe kracht in de Dudu. “Werken is voor mij een hobby.”

Victor Malysse versterkt vanaf volgend jaar café De Kameleon. De zoon van Jan Malysse en Natalie Deslee studeerde elektriciteit aan het VTI in Waregem. Hij woont al twee jaar samen met zijn vriend Michiel Thermote. Veel hobby’s heeft Victor niet. “Ik sport af en toe, maar eigenlijk is werken voor mij een hobby”, lacht hij. “Ik kwam de eerste keer naar De Kameleon in het begin van mijn relatie met uitbater Michiel, en ik voelde me er meteen goed. In de weekends stond ik er al geregeld achter de toog”, vertelt hij.

Twee tijdstippen

Samen met zijn vriend het café uitbaten, dat ziet Victor enorm zitten. “Dan zien we elkaar meer”, knipoogt hij. “Nu leven we in twee tijdstippen. Met mij erbij gaan er geen spectaculaire dingen gebeuren”, blijft Victor nuchter. Voor Victor is de stap van elektricien naar horeca-uitbater groot. Toch is hij er zeker van dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. “In het leven moet je durven springen, en dat doe ik nu.”

In het leven moet je durven springen, en dat doe ik nu

Verenigingsleven

Ook een ander toonaangevend café in Heule krijgt nieuw bloed. Jelle Meersman wordt mede-uitbater van de bruine kroeg Dudu. De zoon van Viviane Verfaillie en wijlen Rigo Meersman is vrijgezel en woont in Heule. Hij studeerde Business Management & Entrepreneurship aan VIVES in Kortrijk. Na zijn studies werkte Jelle een jaar bij Betafence en elf jaar bij De Mailingman. In het voorjaar nam hij ontslag en ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Jelle heeft één grote hobby: muziek. “Ik ben al 20 jaar ‘Dj Jeiger’ en draai geregeld in Heule. Ik kook ook graag, maar ga even graag eens goed gaan eten. Iedere dag wandel ik twee uur met mijn labrador Bowie”, verteltJelle.

Jelle is een geëngageerd sociaal man in het Heulse verenigingsleven. “Mijn jeugd bracht ik door in de Heulse scouts, waar ik zeven jaar leider was. Ik was ook een tijd voorzitter van het vroegere jeugdhuis Quo Vadis. Daar kon ik al even proeven van het reilen en zeilen van café uitbaten, al moest het in het jeugdhuis niet altijd even proper zijn”, knipoogt hij.

Geen nieuw gezicht

Jelle wilde iets nieuws. Hij werkt al zes jaar, elke maandag, in deze zaak. Daar komt nu verandering in. Naar aanloop van zijn start helpt Jelle nu ook in de keuken. “Het is een job die mij ligt. Veel tijd tussen de mensen spenderen en beleidsmatig mijn inbreng doen, vind ik belangrijk. Muziek is zeker een aandachtspunt. Ik geloof dat alles zichzelf zal uitwijzen. Ik ga gaandeweg wel zien wat mijn sterktes zijn”, vertelt Jelle.

Jelle staat achter de visie van Dudu. “Het gebruik van lokale, verse en biologische producten zal centraal staan in de zaak. Dat is nu eenmaal de toekomst, of onze planeet zal snel naar de vaantjes zijn”, zegt hij. Als starter in deze woelige crisisperiode bekijkt Jelle het positief. “Problemen zijn er om ze creatief op te lossen.” Samen met Debbie en Sarah vormt Jelle vanaf 1 januari het nieuwe uitbaterstrio in de Dudu.