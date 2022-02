Vers bloed achter toog van trendy café Aux Acacias in Komen-Waasten

De horeca en de coronacrisis? Het is niet meteen een recept voor succes geweest. Toch blijft de Belgische caféwereld ondernemers aantrekken. In Komen heropende Aux Acacias opnieuw de deuren met vers bloed achter de toog.

“Schrik? Niet echt neen. We bekijken het positief want veel slechter of het is geweest kan haast niet meer. We beginnen met een opgeheven hoofd aan dit nieuwe avontuur!” Voor Delphine Vandamme (41), Guillaume Bruneel (40) en Phoebe Bruneel (16) zullen de dagen er voortaan helemaal anders uitzien.

“We speelden al langer met het idee om een eigen horecazaak te starten, een soort van familieproject”, klinkt het gemotiveerd. “Toen we zagen dat Aux Acacias over te nemen was, hebben we eigenlijk niet getwijfeld. Na één bezoek was de overeenkomst al getekend en konden we beginnen met wat opfrissingswerken.”

Hip en trendy

Die werken hebben het café van een volledig nieuw elan voorzien. “Vroeger was dit hier een oertraditioneel café”, gaan ze verder. “Wij wilden echter de meer hippe en trendy toer opgaan. Een cocktailbar waar ook rum ter beschikking is, wat fingerfood en meer dan voldoende ruimte om naar sport op tv te kijken. Het vroegere zaaltje achter het café hebben we nu compleet opengetrokken waardoor mensen binnenstappen in één grote ruimte. Je kunt er zowel aan de toog iets drinken of plaats nemen in één van de zetels die we er hebben neergepoot.”

“Het typische sociale karakter van het café wilden we wel houden. Klanten moeten naar hier kunnen komen om, al dan niet met vrienden, naar een voetbalmatch of musical te kunnen kijken op groot scherm. De biljart kon ook niet ontbreken want dat is en blijft de klassieker onder de klassiekers. Daarnaast hebben we buiten ook nog enkele petanquebanen die het vooral in de zomer voor de klanten zo aangenaam mogelijk moeten maken.”

Zowel Guillaume als Delphine hebben, naast het café, ook nog een voltijdse baan. “We moeten altijd aan de familie denken en kunnen dat vangnet niet zomaar weg laten vallen”, sluiten ze af.

