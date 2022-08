Verrassingsact Luc Steeno bouwt feestje bij opening brasserie ‘Toe Ter Nie Toe bie Kris’

Op vrijdag 26 augustus ging Ichtegem uit z’n dak bij de officiële opening in grandeur van Brasserie ‘Toe Ter Nie Toe bie Kris’. Jawel, het was mooi weer, de zaak zat tot de nok gevuld en ook op het terras was geen stoel meer vrij. Niet moeilijk want de Kris Deseintebein, de sympathieke uitbater van de nieuwe Brasserie ‘Toe Ter Nie Toe Bie Kris’, had iedereen nieuwsgierig gemaakt met het aankondigen dat een artiest zijn nieuwe zaak zou komen inzingen. Alleen wou hij niet verklappen wie.

Burgemeester Lieven Cobbaert en de schepenen Celesta Muylle en Willy Hosten knipten, na een korte speech, om 21u15 officieel het lint door. Iedereen kon de hele avond genieten van gratis drank, lekkere hapjes en om de hongerige magen te stillen: lekkere frietjes met een snack. De sfeer zat er – mede door het mooie weer – meteen in. Iedereen was in de mood en de gelukwensen, bloemen en cadeautjes aan het adres van Kris en zijn vriendin Kristien Claeys, waren echt niet te tellen.

Dolle pret

Plots was het moment van de waarheid daar en werd niemand minder dan de Vlaamse zanger Luc Steeno uit het niets aangekondigd. Kris had woord gehouden. Iedereen was verbaasd en verwonderd en een oorverdovend applaus barstte los. De ervaren zanger zette meteen de zaak op z’n kop. De ene hit na de andere en ook zijn nieuwste single: ‘Genieten met z’n tweeën’ schotelde hij de feestende menigte voor, die uit hun dak gingen en luidkeels meezongen. Zelfs een polonaise waaraan ook burgemeester Cobbaert niet ontsnapte, wist hij op gang te brengen.

Voor een dorp waar de inwoners van Ichtegem bestempeld worden als ‘Gordienekiekers’, kon dit tellen. Dolle pret alom die ze in Ichtegem al lang niet meer gehoord, gezien en zeker niet beleefd hebben. Ook Luc Steeno zelf beleefde heel wat plezier aan zijn optreden, hij straalde gewoon! Zijn bekendste hit ‘Hij speelde accordeon’ was het slotnummer van zijn prachtig optreden. De feestende menigte bleef feesten, zingen en dansen tot in de late uurtjes op de tonen van schitterende muziek die Kris uit zijn boxen liet weergalmen.

Nieuwe start

Kris Deseintebein is geen nieuwkomer in de horecawereld, maar dit is wel voor hem een nieuwe start. “Ik ben teruggekeerd uit Canada en hield acht jaar café Sint-Cecilia gelegen in de Engelstraat open, op een boogscheut van hier, maar de eigenaar was niet echt meegaand. Toen de opportuniteit zich aanbood, heb ik geen minuut geaarzeld, want hier mocht ik mijn eigen ding doen en gang gaan”, vertelt Kris terecht fier en blij.

“Ik denk dat de meeste mensen ondertussen al lang gezien hebben hoeveel er hier veranderd is in twee maanden tijd. We hebben de zaak een volledige opfrissing gegeven, zodat het hier aangenaam vertoeven is en we een nieuwe start kunnen nemen.”

“De zaak zal ook anders gerund worden, het is niet meer als vroeger een doodgewoon café, maar het is de bedoeling om de zaak te runnen als café-brasserie”, vervolgt de 51-jarige Kris Deseintebein. “Op de middag zal men hier een dagschotel kunnen eten, klaargemaakt door feestzaal ’t Wit Paard’. Het is de bedoeling om ook snacks zoals spaghetti, een hamburger, tagliatelle met scampi’s, een boerestute met hespe,… te geven. Zeg nu zelf, waar kun je hier in de wijde omtrek, ’s middags of ’s avonds een degelijk snack smullen? Op heel weinig plaatsen denk ik.”

Nieuwe naam

Het is toch een hele ommezwaai want zo’n opening in grandeur als vanavond had niemand verwacht en hebben ze in heel lange tijd in Ichtegem niet meer meegemaakt en beleefd. “Ja dat mag je wel zeggen, maar we konden niet anders want café Ons Huis had veel van zijn pluimen om niet te zeggen al z’n pluimen verloren. Dus hebben we eerst de naam veranderd en naar een speelse naam gezocht: ‘Toe Ter Nie Toe bie Kris’ en dan besloten om een openingsfeest te geven die aan de rebben houdt, zoals ze hier zeggen en waar nog lang zou over gebabbeld worden.”

“Aanvankelijk hadden we aan West-Vlaming Niels Destadsbader gedacht als artiest, maar die mocht niet wegens zijn exclusiviteitscontract met de VRT en zo zijn we dan bij Luc Steeno uitgekomen”, besluit Kris die er nog aan toevoegt dat Ichtegem stilaan opnieuw op de kaart gaat staan wat het uitgangsleven betreft. En daar is ook het gemeentebestuur gelukkig mee.

