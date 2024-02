Verontwaardiging bijzonder groot nu Restaurant Nele weer te huur staat: “We zijn verrast van de vele reacties”

Wie wil straks de Nele huren? Als het aan Facebook ligt niemand en er zou ook nooit een druppel Alken-Maes meer mogen gedronken worden in Kortemark. Het regende de laatste dagen boze commentaren op de sociale media, toen een foto gepost werd van het pand waar tot voor kort Restaurant Nele gevestigd was en dat nu weer te huur staat.

In 1972 startte Simonne Notredame, die in 2021 overleed, met het restaurant waar iedere Kortemarkenaar ongetwijfeld in die halve eeuw tijd, al wel eens ging tafelen. Zoon Jean-Paul Van Henis (62) en diens echtgenote Mieke Vanderschaeghe (61) namen het restaurant over, maar draaiden noodgedwongen hun laatste service op 29 december. Het pand werd helemaal ontruimd en de horeca-inboedel werd verkocht via de sociale media. Het pand zou verdwijnen en plaatsmaken voor appartementen. In een interview in december vertelde Jean-Paul aan onze krant dat het zonde zou zijn, mocht het gebouw lang blijven leegstaan en dat hij hoopte dat het snel met de grond gelijk gemaakt zou worden, want hij wou niets liever dan openblijven. Tot eenieders verbazing staat het pand sinds een paar dagen weer te huur als handelspand.

Huurhernieuwing

Sebastiaan De Meester, woordvoerder van Alken-Maes reageert op de commotie: “We zijn bij Alken-Maes heel verrast door de artikels die in de pers verschijnen en de vele reacties op de sociale media over Restaurant Nele. Sinds jaar en dag hebben wij heel goed samengewerkt met Jean-Paul van Henis en zijn echtgenote, en daarvoor ook nog met zijn vader die indertijd het café uitbaatte. Het succes van onze horecapartners is heel belangrijk voor ons als brouwer. In onze samenwerkingen gaan wij altijd voor een sterke win-win. Jean-Paul had in onze gesprekken te kennen gegeven dat hij overwoog om te stoppen met Restaurant Nele. Nadat hij zijn huurhernieuwing niet had aangevraagd en de gemeente Kortemark werkzaamheden aankondigde aan een overkapte waterweg, beslisten wij om het pand te koop te zetten. Wij hebben Jean-Paul daarbij nog een tijdelijke huur van minstens een jaar aangeboden tot de verkoop en de bouw van een nieuw project kan worden gerealiseerd. Daar is hij om persoonlijke redenen niet op in gegaan. Het pand staat daarom nu opnieuw te huur voor een tijdelijke periode, net zoals wij Jean-Paul hadden aangeboden.”

De voormalige uitbaters van Restaurant Nele wensen echter niet te reageren op de hele situatie.