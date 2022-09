Veronique en Marino blazen de Travalie na acht jaar nieuw leven in

Na acht jaar leegstand komt er binnenkort eindelijk weer beweging in de Travalie. Het sfeercafé stond al sinds 2014 te koop. “Wij waren er allebei op slag verliefd op”, zeggen Veronique Goethals en Marino Beke, die Ingelmunster straks ruilen voor het stille polderdorp.

Veronique Goethals en Marino Beke, allebei vijftig, baten in Ingelmunster een goed draaiende traiteurwinkel uit. Ze maakten ‘Eetwinkel An Toafel’ tot een begrip in de streek, en dat zijn ze met de Travalie ook van plan.

“Eigenlijk zijn we er heel toevallig op uitgekomen”, vertelt Veronique. “We komen in de weekends graag naar Wenduine, en op een dag waren we in de streek op zoek naar een authentiek cafeetje om af te spreken met vrienden. Alsof het voorbestemd was, belandden we in Houtave, waar we dit pand te koop zagen staan. Ik was meteen aangetrokken door die prachtige gevel.”

Geen van beiden had ooit al van Houtave gehoord. “Het deed ons wat denken aan de Provence”, glimlacht Marino.

Hoeve met smidse

Het authentieke interieur van de Travalie trok het koppel verder over de streep.Het gebouw gaat terug op een achttiende-eeuwse hoeve met smidse, de ‘travalje’ of hoefstal was een soort kooi waarin de smid de paarden vastmaakte om de hoeven te beslaan.

“Het interieur is werkelijk fantastisch”, vindt Marino. “Die lange, gemetselde toog, prachtige vloer in natuursteen en imposante open grill maken het een sfeercafé die naam waardig. Het is ook helemaal onze meug: onze winkel in Ingelmunster is ondergebracht in een voormalige beenhouwerij, die al vijfentwintig jaar leegstond. Dit is ook zo’n pand met een ziel. Je vindt van alles te koop aan de kust, maar meestal is dat dan strak en modern. Niet ons ding.”

Dagschotel

Marino en Veronique zullen met een beperkte kaart werken.

“We willen dit met ons tweetjes kunnen doen”, zegt Marino. “’s Middags een kleine dagschotel, in de namiddag tearoom voor de vele fietsers die hier passeren, met de ene dag een lekkere pannenkoek, de andere dag een Brusselse wafel. Er is achteraan een groot terras, voor fietsers of wandelaars die gewoon even willen verpozen bij een drankje. En ‘s avonds steken we gezellig de grill aan.”

“We denken ook aan een goeie boerestutte”, glimlacht Veronique. “Zo heel veel vind je dat niet meer in de streek. En onze lekkere huisgemaakte garnaalkroketjes zullen uiteraard ook niet ontbreken. Bij ons in Ingelmunster zijn we daarvoor al gekend.”

Startklaar

Bij ons in Ingelmunster wordt straks bij ons in Houtave, want Marino en Veronique komen er wonen. Maar nog niet meteen.

“We zijn van plan om eerst onze zaak in Ingelmunster over te laten. Hier willen we starten in maart/april. Alleszins nog op tijd voor het seizoen”, zegt Veronique.

“De zaak is gelukkig startklaar, eind jaren negentig was er nog een grondige restauratie door de firma Versluys”, zegt Marino. “We kijken er al enorm naar uit om hier te komen wonen en werken, we hadden er allebei van de eerste dag een goed gevoel bij. Ik zie ons hier samen oud worden.”