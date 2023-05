Verne in Roeselare wordt restaurant, Tom en Kim heropenen de zaak deze zomer

Verne, op de hoek van de Blekerijstraat en de Molenstraat, krijgt een andere bestemming. De hippe horecazaak van Henk De Gheldere is bijna een jaar gesloten, maar daar komt deze zomer verandering in. Tom Desmet (43), een telg van een bekende Roeselaarse horecafamilie, en zijn echtgenote Kim Verhaeghe (37) starten er met een restobar: lekker eten in een ongedwongen sfeer.

Tom Desmet is geen onbekende in horecamiddens. Pa Luc Desmet en ma Jo Deceuninck hadden jaren geleden het gastronomisch restaurant Den Haselt, oom Jan maakte het mooie weer in restaurant Savarin en nicht Charlotte kreeg bekendheid met De Huiskamer. Tom en Kim kregen met hun restaurant Puur Genieten in Torhout zelfs een vermelding in Gault&Millau.

“We hebben Puur Genieten twaalf jaar gedaan”, begint Tom. “In coronatijden hebben we tijdens de eerste lockdown afhaalmogelijkheden aangeboden aan onze klanten maar toen er een tweede verplichte sluiting kwam, had ik echt geen zin meer om opnieuw eten in potjes en doosjes te doen en geen contact te hebben met klanten die normaal ons restaurant bezoeken. We zijn gestopt met Puur Genieten en we hebben de zaak overgelaten.”

“Ik kon beginnen met een tof project van Thibaut Lemahieu die onder meer AD Delhaize Koekelare uitbaat. We hebben een eigen versmerk, Oscar, opgericht en leveren vleeswaren aan vier winkels. Wat begon in een ruimte van AD Delhaize Koekelare is nu gehuisvest in een productieruimte van 1.000 m² in Koekelare. En ik werk daar met veel drive zes dagen per week vanaf zes uur ’s morgens.”

Jobstudent bij Henk

“Ik had als jong meisje geen horeca-affiniteit”, lacht Kim. “Ik werkte in een psychiatrisch ziekenhuis in Beernem en toen we in Torhout begonnen met Puur Genieten ben ik nog enkele jaren halftijds blijven werken in het ziekenhuis. Tot het uiteindelijk niet meer te combineren viel. Na Puur Genieten vond ik een job buiten de horeca. Ik werk op het onthaal van een BMW-garage in Brugge.”

“Maar het horecagevoel verdween niet. Weet je, hoe vreemd het ook klinkt maar ik heb niet het gevoel dat ik werk in de horeca. Iets dat je supergraag doet, vergt eigenlijk geen moeite. En bovendien werken Tom en ik opnieuw samen en wij zijn gemaakt om samen te werken. Echt waar! Ik kan me dat niet meer inbeelden dat ik Tom enkel anderhalve dag zie in een week: een halve dag op zaterdag en de zondag.”

“We kunnen dat niet, we zijn daar nu achtergekomen”, neemt Tom over. “Henk en Filip van de Verne zijn goede vrienden van ons. Henk was mijn getuige op ons huwelijk elf jaar geleden en bij Henk en Filip heb ik de eerste stappen in de horeca gezet. Vanaf mijn zestien jaar deed ik op vrijdag, zaterdag en zondag een vakantiejob in hun zaak Sanseveria.”

“In januari zaten we in Bar Giraf te praten met Filip en die zei ons dat het jammer was dat we allebei een andere job hadden, dat de Verne eigenlijk iets voor ons was geweest. Dat bleef hangen en van het een kwam het ander. We hebben de knoop doorgehakt en nu kan het niet snel genoeg zomer zijn om van start te gaan met Verne 3.0 dat trouwens een restaurant wordt.”

Verfijnd eten

“Tom staat aan het fornuis en ik doe de bediening in het restaurant”, zegt Kim. “Er zullen 28 plaatsen zijn en we mikken op verfijnd tafelen. Een lekker stukje vlees, mooie asperges, goedgevulde oesters, we zullen een beperkte kaart aanbieden die wel vaak zal veranderen. Ook zal men er lekkere cocktails en een goed glas wijn kunnen drinken. Het wordt geen tapasbar, neen, zeker niet. We mikken 100 procent op lekker eten in een ongedwongen sfeer. ’s Middags komt er een lunchformule en ’s avonds eten gasten er à la carte.”

“Ik zal een wereld-geïnspireerde keuken brengen”, aldus Tom. “Dat betekent eigenlijk dat ik zal koken wat we zelf lekker vinden (lacht). Er komt een nieuw professioneel fornuis in de serre. Het zal een open keuken zijn en ik kook met zicht op de tuin en de zaal. Dat zal ongelooflijk leuk werken zijn. Laat het maar vlug zomer worden. We hopen om de deuren van de Verne te openen midden juli of ten laatste begin augustus. We hebben er allebei ongelooflijk veel zin in.”

“We hopen om midden juli de deuren van restaurant Verne te openen”

“En inderdaad, we behouden de naam ‘Verne’. De mensen zijn die naam gewoon en we willen hiermee ook aangeven dat we dezelfde kwaliteit nastreven die Henk en Filip bieden aan hun klanten. De allerleukste klantenbeleving voor ons zou eigenlijk zijn dat men winkelt in het stadscentrum en een plantje koopt in de Ooststraat bij Jeanien en er een koffie drinkt, dat men ’s avonds komt eten bij ons en dan naar Bar Giraf afzakt voor een laatste slaapmutsje (lacht).”

Goede vibe

“Eigenlijk wilden we altijd al in Roeselare werken”, besluit Kim. “Deze stad leeft, er hangt een goede vibe en we denken dat er zeker plaats is voor een horecabeleving zoals bij ons. Maar zelf blijven we in Diksmuide wonen. Zo komen we zelf een beetje tot rust en we zijn ook een beetje verliefd op ons huis in Diksmuide.”

Het laatste woord is voor Henk De Gheldere die blij is dat ‘zijn Verne’ een nieuwe bestemming heeft gevonden. “Tom en Kim zijn de geknipte personen voor dit project. Dit zal zeker een meerwaarde betekenen voor de beleving in Roeselare.”