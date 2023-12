“Verhaal van mijn ouders verderzetten”: Piet baat voortaan Vitsemolenhoeve uit

Piet Logie, zaakvoerder van ‘t Oud Kerverijtje in Dranouter, is voortaan ook de uitbater van vakantiehoeve Vitsemolenhoeve in Westouter. “Ik zet hiermee het verhaal van mijn ouders verder. Ik eer op deze manier ook mijn grootvader, die op deze plek een boerderij uitbaatte.”

Het verhaal van de Vitsemolenhoeve begon bij de grootouders van Piet Logie. “Mijn ouders namen ongeveer veertig jaar geleden het initiatief om er een vakantiewoning te beginnen, op de plaats waar Marcel en Rosa, mijn grootouders, hun landbouwactiviteiten deden. Ze hebben echt moeten doorzetten en iedereen overtuigen. Wie kwam dan ook naar een godverlaten plaats als de Vitsemolenhoeve? Het ligt totaal afgelegen van het dorp Westouter, dat toen ook nog niet de toeristische uitstraling van nu had.”

De naam van de hoeve verwijst eveneens naar de Vitsemolen die er stond. Heel merkwaardig is dat de molen een aantal keren verplaatst werd langs beide kanten van de grens en dit omwille van het maalrecht en de belastingen. “We zitten hier inderdaad pal op de grens met Boeschepe. De hoeve is ook nog eens zeer rustig gelegen in een doodlopende straat. De natuurlijke en zeer rustige ligging zijn de grootste troeven van de vakantiewoning.”

Boerderijleven

Om het gevoel van een boerderij niet verloren te laten gaan, zijn er heel wat dieren aanwezig. “Paarden, pony’s, schapen, konijntjes en geitjes. Zeker de kinderen vinden dit geweldig en iedereen heeft zo het gevoel om op een authentieke hoeve te vertoeven. Ik leg bewust veel accenten op dat boerderijleven, want vakantiegangers zijn daar niet altijd even vertrouwd mee.”

De Vitsemolenhoeve werd dit jaar volledig gerenoveerd met vijf bungalows. Voor de kinderen is er een speeltuin met gocarts en fietsjes. Voor zowel groot als klein zijn er gezelschapsspelletjes aanwezig.