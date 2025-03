Verbroedering tussen Le Nord uit Roeselare en Grieks restaurant: “Verjaardag op heilige grond”

Restaurant Le Nord in Roeselare viert dit jaar haar vijftiende verjaardag en het hele team ging dat vorige week vieren in Griekenland waar de roots liggen van gastheer Dimitris Karagiannis. De reis werd een combinatie van een teambuilding en een tegenbezoek aan de Griekse chefs die vorig jaar in Roeselare kwamen koken tijdens de Week van de Smaak.

In Thessaloniki liep in november de Gastronomy Week en op hetzelfde moment was er in Roeselare de Week van de Smaak. Het stadsbestuur en enkele Roeselaarse restaurants werden in contact gebracht met hun Griekse collega’s. Tijdens die week draaide de Griekse chef Bilal Doka een avondje mee in de keuken van Le Nord.

“Het klikte meteen tussen Dimitris en Bilal”, vertelt gastvrouw Kelly Werbrouck. “En we zijn blijven contact houden. Toeval wil dat de twee restaurants dit jaar iets te vieren hebben. Wij bestaan vijftien jaar en The Marigoula in het stadje Poligiros in Chalkidiki viert haar dertigste verjaardag. Jaarlijks organiseren wij voor onze ploeg ook een teambuilding en we hebben al die zaken aan elkaar gekoppeld.”

Vorige week vulden gastheer Dimitris Karagiannis (38), gastvrouw Kelly Werbrouck (42), chef Steven Hinnekens en souschefs Luigi Lefevre en Nordin Valcke hun valiezen niet alleen met de nodige reiskledij maar ook met allerlei lekkers. “Het was de bedoeling dat wij één avond The Marigoula zouden overnemen en aan veertig gasten een achtgangenmenu zouden aanbieden”, vertelt Dimitris.

Rodenbach

“De keuken van Le Nord heeft altijd al een Griekse touch gehad en de laatste jaren wordt dat steeds sterker benadrukt. Mijn vader Alexandros is in de regio Thessaloniki geboren en we reizen wel vaker naar ginder. Het is boeiend om wijnen en kruiden uit die streek hier in onze gerechten te verwerken. Zo pakken we graag uit met onze zelfgemaakte Flamouri Gin die met Griekse kruiden op smaak is gebracht. In onze wijnkast vind je daarnaast de beste wijnen van Griekenland.”

“De Griekse gasten maakten kennis met Rodenbach Grand Cru”

Team Le Nord kookte in The Marigoula ook met lokale producten maar gaf de recepten een duidelijke Belgische en zelfs Roeselaarse touch. “Zo hadden we een halve valies Rodenbach Grand Cru mee, maar lieten de Griekse gasten ook kennismaken met de voor hen onbekende foie gras.”

“Voor onze crew was het wel even snel aanpassen aan een onbekende keuken. In Le Nord hebben we een heel duidelijke lijn en onze koks werken heel erg gestructureerd. Grieken pakken dat wel eventjes anders aan”, lacht Kelly. “In de piepkleine keuken was het zoeken naar de nodige materialen en het was ook wat puzzelen om het achtgangendiner in voldoende borden en glazen te krijgen. Het favoriete woordje van de Griekse koks was avrio of morgen komt alles goed. Dat zorgde voor flink wat gezonde stress. Dimitris en ik hebben in de kleine gelagzaal opgediend en in het Grieks en het Engels de nodige uitleg gegeven over de producten en bereidingswijzen.”

Mama Marigoula

Hoewel helemaal anders dan onze toprestaurants is The Marigoula toch een erg bekende zaak in Noord-Griekenland. De grootouders van gastheer Sofokles Giagzoglou hadden een banketbakkerij annex café. Op vraag van de klanten serveerde zijn moeder, Marigoula, daar haar eigen gerechten. Haar kookkunsten kregen steeds meer bekendheid en ze staan in het huidig restaurant nog steeds op de menukaart. Drie jaar op rij kreeg The Marigoula de Greek Cuisine Award.

De geslaagde avond werd afgesloten met een warm applaus van de Griekse gasten voor de Roeselaarse koks en er werd tot in de late uurtjes verder verbroederd met het team van The Marigoula. “Zowel onze ploeg, dat een toch een opmerkelijke prestatie leverde in een voor hen onbekende omgeving, als de Griekse gastheren genoten met volle teugen van Dimitris’ Flamouri Gin”, aldus nog Kelly.

Opmerkelijke gasten in The Marigoula waren Nicole Ingels en Alexandros Karagiannis, de ouders van Dimitris. Zij wonen sinds enkele jaren weer in Griekenland. Met Alexandros in de keuken en Nicole in de zaal, runden ze jarenlang in Izegem restaurant Rhodos en in Roeselare restaurant Pyrgos wat later dus Le Nord werd.

“Deze trip naar Griekenland, wat voor ons toch wel heilige grond is, was voor ons team een onvergetelijke ervaring maar veel tijd om na te genieten was er niet. We waren nog maar pas geland in Charleroi of we moesten aan de bak want die avond zat Le Nord alweer mooi vol naar aanleiding van de culinaire jongerenactie Jong Keukengeweld waarbij jonge chefs koken voor hun leeftijdsgenoten”, aldus Dimitris en Kelly.