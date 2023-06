Vegetarisch cateringbedrijf Puur uit Oostkamp kookt voor artiesten op Cactusfestival in Brugge

Het vegetarisch cateringbedrijf Puur uit de Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp mag dit jaar voor het eerst backstage koken voor artiesten, vips en medewerkers van het Cactusfestival in Brugge.

“De 4.500 broodjes zijn besteld. We bereiden hummus en kopen binnenkort onder meer 39 kilo champignons en 48 kilo tomaten”, zegt Lieselot Dudal (40). In februari 2019 zegde ze haar job bij een bank op om een eigen zaak, gespecialiseerd in lekkere slaatjes en gezonde takeaway maaltijden, te starten.

“Na een week stelde ik vast dat ik het alleen nooit zou redden. Toen Charlotte Bavay voorstelde om mee in de zaak te stappen, heb ik niet getwijfeld. We zijn beiden vegetariërs, onze zonen Daan en Warre zaten in dezelfde klas. Maar een jaar later kwam corona! We hebben onze koers drastisch gewijzigd en ons volledig toegelegd op afhaalmaaltijden: geen tafeltjes meer om in onze zaak te eten, wel twee automaten in Oostkamp en meer de nadruk op catering voor bedrijven en private feestjes.”

Gezond eten

Charlotte Bavay (37) vult aan: “Zelf werkte ik voordien voor Babyland, ik wilde iets totaal anders doen. Toen ik hoorde dat Lieselot een zakenpartner voor haar horecabedrijfje zocht, heb ik meteen toegehapt. Sinds mijn tienertijd hielp ik als vrijwilligster samen met mijn broer Gilles en mijn mama Annemie De Mylle in de keuken backstage op het Cactusfestival. Toen de vorige cateraar onverwachts verstek diende te geven voor deze zomer, stelde ik aan Cactus Muziekcentrum ons bedrijfje Puur voor.”

“Inmiddels hebben we als cateraar al genoeg ervaring opgedaan. Onze deelname past perfect in het duurzame karakter van het Cactusfestival. We zien ook bij de artiesten een kentering naar healthy food, vegetarische en vegan gerechten. Het cliché van de rocksterren die zich vol stoppen met alcohol en pizza’s is voorbij. Dat is te begrijpen, ze zijn maanden van huis en willen gezond eten. Ze vragen tegenwoordig zelfs 0-percent-biertjes! Enige uitzondering enkele jaren geleden was Grace Jones, die ladderzat in een golfkarretje naar het podium gereden werd.”

Tracy Chapman

“Uiteraard hebben sommige artiesten aparte culinaire wensen. Als vrijwilligster moest ik ooit naar een Afrikaanse winkel, omdat een muzikant in zijn fruitsla een exotisch stuk fruit wenste die je niet in onze warenhuizen aantreft. En toen we Tracy Chapman bedienden, mochten we niet in haar ogen kijken… Komend weekend zullen we een Thaise curry, vol-o-vegan en groenten met miso en couscous bereiden. En als toetje onze chocomousse op basis van avocado, met oreo crumble”, aldus Lieselot Dudal.