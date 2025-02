Vegan restaurant De KleinKeuken zoekt overnemer: “Tijd voor iets nieuws”

Slecht nieuws voor liefhebbers van vegan lekkernijen in Kortrijk: zaakvoerder Gwenn Dejaegere neemt afscheid van zijn restaurant De KleinKeuken. Al gaan de deuren nog niet meteen dicht: Gwenn is op zoek naar een overnemer.

Gwenn Dejaegere kondigde zaterdagochtend op Instagram aan dat hij na bijna tien jaar afscheid neemt van De KleinKeuken, een veganistisch restaurant langs de Budastraat in Kortrijk.

“Sinds de oprichting in 2015 is het een ongelooflijk avontuur geweest. Ik ben dan ook dankbaar voor iedereen die ooit onze deur is binnengewandeld en geproefd heeft van onze gerechten”, schrijft hij. “Maar zoals dat gaat met verhalen, komt er een moment waarop een hoofdstuk moet afgesloten worden. Het is tijd voor iets nieuws, voor frisse uitdagingen en andere paden die ik wil bewandelen.”

Gwenn gaat nu op zoek naar een overnemer. “Het zou bijzonder mooi zijn als dit verhaal een vervolg krijgt, geschreven door mensen met minstens evenveel toewijding en liefde voor de job. Geen paniek, ik blijf hier met de grootste goesting staan tot er een waardevolle overnemer voorbij komt!”

Lees hier het volledige bericht op Instagram: