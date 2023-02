Vegan restaurant Atelier Flori verhuist naar de J. Suvéestraat

Het veganistische restaurant Atelier Flori, dat in november 2019 door het echtpaar Ann Nassen en Steven Vanhooren werd opgestart, verhuisde onlangs van het historische pand in de Korte Vulderstraat naar een pand in de Jozef Suvéestraat.

Het pand in de Korte Vulderstraat was bekend als het Huis van Flori Van Acker, genoemd naar kunstenaar Florimond Van Acker (1858-1940), die er woonde, zijn atelier had en het uitbouwde tot een kunstencentrum voor de Brugse artistieke scène in die tijd. De uit de Westhoek afkomstige Steven en Limburgse Ann serveerden er een assortiment creatieve veganistische tapas, geserveerde op een ‘etagère’.

“Doordat het er zo smal was en er veel trappen waren, was het er niet echt praktisch werken”, zegt Steven. “En sowieso konden we er niet blijven, want het pand werd te koop gesteld. We zochten dus iets nieuws. We passeerden hier toevallig en zagen dat het pand leeg stond. Het diende eerder als een soort showroom voor een binnenhuisarchitect, die hierboven woont en ook de eigenaar is, en het is dan ook nog eens een jaartje uitgebaat als pop-upbar. Voor ons is het ideaal, want het is ruim en alles bevindt zich op het gelijkvloers.”

“De locatie is ook top: dit straatje wordt steeds aantrekkelijker met nieuwe handels- en horecazaken en er is veel passage. We behouden hier hetzelfde concept en laten ook kunstenaars hun werk tentoonstellen. Op zondag zullen we regelmatig muziekconcertjes organiseren.”

(PDV/foto DC)

Alle info: www.atelierflori.be en www.facebook.com/atelierfloribruges