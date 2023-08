Veerle en Benny (frituur Edewalle) geven de fakkel door: “Het Las Vegas-tintje blijft”

In 2016 namen Veerle Vanderheeren en Benny Vergote frituur Edewalle over van Benny’s ouders, maar de lokroep naar Malta, waar ze ooit woonden, is te groot. Ze maken opnieuw de oversteek, maar niet zonder eerst deftige overnemers gevonden te hebben voor hun frietzaak.

“We stoppen na Edewalle-kermis op 20 augustus”, aldus Benny (45). “De zaak is in september gesloten en we nemen eerst vakantie, waarin we meteen ook onze verhuis regelen. We vertrekken naar Malta nadat we onze overnemers nog wat op weg geholpen hebben. Alles blijft staan, enkel mijn fotokaders van Bruce Springsteen neem ik mee.”

“Er was direct een klik met Benny en Veerle”, weten Erwin Devriendt (50) en Fannie Vanhee (46) te vertellen. Het koppel is afkomstig uit Aartrijke en heeft twee zonen en één kleindochter. “Ik kwam met de frituur in contact via mijn broer, die hier net om de hoek woont. Het grappige is dat hij elke dag naar Aartrijke gaat werken en wij vanaf nu elke dag naar Edewalle komen.”

“Ondernemen zat bij mij steeds in het bloed en ik heb ervaring in de horeca. Het was nu het moment om onze droom waar te maken. Veel zullen we niet aan het concept veranderen. Het Las Vegas-tintje blijft, alsook blijven we met dezelfde leveranciers werken. Frituur Edewalle heeft een heel goede naam en dat willen we zo houden.” (JD)