VDAB Oostende stoomt broodnodig horecapersoneel versneld klaar

West-Vlaanderen telt meer dan duizend openstaande vacatures voor horecapersoneel, waarvan 730 alleen al voor de kustregio. VDAB stelt dan ook alles in het werk om geschikte kandidaten op te leiden en wil nu nog meer cursisten aantrekken om de toekomst van de horeca te verzekeren. Daarom werd de infrastructuur voor de horeca-opleiding in de Archimedesstraat verbeterd met een splinternieuwe bar en is de opleiding ook ingekort.

Het coronavirus zorgde de voorbije twee jaar voor heel veel verloop van horecapersoneel naar andere sectoren met als resultaat dat er heel wat openstaande vacatures zijn. Boosdoener zijn de verschillende sluitingen van de horeca wegens coronamaatregelen. Als resultaat kozen heel veel mensen die actief waren in de horeca voor een andere job en de meesten zijn daar ook gebleven. En net dat zorgt ervoor dat heel wat horecauitbaters momenteel in de miserie zitten. VDAB heeft nu de horecaopleiding verkort en zorgde ook voor betere infrastructuur om een realistische werkomgeving te creëren. Dat moet cursisten over de streep trekken om een opleiding te volgen om vervolgens in de horeca aan de slag te kunnen.

“Dat de horeca een serieuze deuk heeft gekregen tijdens de voorbije coronaperiode is geen geheim meer”, zegt teamleider Rob Dingenen. “Mensen die al langer actief waren in de sector zijn vertrokken. We willen door enkele aanpassingen de keuze om een job in de horeca te ambiëren beïnvloeden. Zo hebben we onze opleidingen korter gemaakt door in eerste instantie de basisopleiding te geven, maar ook te gaan specificeren. Je hoeft niet altijd 15 soorten koffie te kunnen maken, of je hoeft geen cocktails te kunnen shaken. Zeker als je in een gewone bistro gaat werken. Dat deel kunnen we er dan bijvoorbeeld uit laten, maar dat kunnen ook andere zaken zijn uiteraard. Op die manier kunnen we onze opleiding gaan verkorten, soms wel met de helft. Daardoor duurt een opleiding in veel gevallen nog amper 6 tot 8 weken. Vroeger was er een opleiding van 8 weken, dan volgde de stage en dan nog eens minstens 6 weken. Dat duurt te lang en niet alle kennis die men hier leert heeft men later nodig tijdens het uitoefenen van een job.”

Veel vacatures

Iche Chinda (43) volgt sinds februari een opleiding bij de VDAB. “Ik heb ondertussen wel negen jaar ervaring in de horeca, maar ik voelde dat een opleiding mij nog meer kon leren”, vertelt Iche. “Momenteel werk ik tijdens de weekends in hotel Sandeshoved in Nieuwpoort. Op weekdagen volg ik mijn opleiding in de Archimedestraat. Ik ben bijzonder ambitieus en wil in de horeca echt wel mijn ding kunnen doen. Deze opleiding helpt mij daar bij. Welke job ik het liefst doe in de horeca? De zaal, maar ook de bar spreekt mij wel aan.”

Cursisten Iche Chinda en Alexander Bach. © JRO

Alexander Bach is 61 jaar, en leerde de stiel in Parijs. Toch wil hij nu nog ervaring opdoen tijdens een opleiding van de VDAB. “Ik ben eigenlijk van Parijs afkomstig”, zegt Alexander. “Ruim 20 jaar geleden was ik ober in Parijs. Daarna ging ik aan de slag bij een studiebureau. Alleen laten mijn ogen het door de ouderdom een beetje afweten. (lacht) Ik heb echter nooit hotelschool gevolgd en ik wil toch nog wat uit mijn laatste werkjaren halen en daardoor volg ik deze baropleiding om ergens aan de slag te kunnen in de horecasector.”

En de job als barman kan je nu leren als nooit tevoren in de Oostendse horeca-afdeling van de VDAB. “Vroeger deden we alles met een kleine bar”, vervolgt Dingenen. “Sinds kort hebben we onze infrastructuur pakken verbeterd met een professionele bar waar alles aanwezig is: een ijsmachine, een cocktail- of mocktailafdeling, enzovoort. Ook onze infrastructuur moet kandidaatcursisten in de toekomst over de streep trekken om voor een horecaopleiding te kiezen. We hebben nu een realistische werkomgeving met een restaurant, een volwaardige bar en een professionele keuken.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA) mochten als eerste een cocktail maken achter de nieuwe bar. “De uitdaging om personeel voor een job in de horeca te laten kiezen zal anders zijn dan de voorbije decennia”, zegt de burgemeester. “Oostende had het probleem van een te klein aanbod aan vacatures, maar een groot aantal werklozen. Vandaag is er een veel groter aanbod. Het is voor veel sectoren moeilijk geworden om aan mensen te geraken. Zelfs in het stadhuis hebben wij vacatures die niet ingevuld geraken. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om vooral mensen die hier niet geboren zijn aan de slag te krijgen en dan is de horeca de ideale job om voeling te krijgen met de samenleving.”

Ook schepen Charlotte Verkeyn is optimistisch.

“Alleen al voor de horeca staan in Oostende 326 vacatures open”, duidt de schepen. “Dat is het getal dat momenteel gekend is, maar er zijn ook veel ondernemers die hun vacatures niet kenbaar maken en zo op zoek gaan naar nieuwe werkkrachten. In de hele stad zijn er iets meer dan 3.000 werklozen, daarom is het bijzonder belangrijk dat de VDAB over realistische werkvloeren beschikt. Deze nieuwe bar is zeker een meerwaarde voor de opleiding en zal kandidaat-cursisten ongetwijfeld over de streep trekken.”