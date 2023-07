Vaste stek voor foodtruck Surfburger: Lodewijk David serveert wereldse burgers met lokale ingrediënten

De surfburgers van Lodewijk David (41) zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot een waar begrip in de streek. Nu begint de sportieve, eigenzinnige chef aan een nieuw hoofdstuk in zijn ondernemersverhaal, met de opening van zijn eigen hamburgertent/shop.

Voor het ontstaan van Surfburger moeten we ruim tien jaar terug in de tijd. “Toen baatte ik de bar van Surfclub Windekind uit in Oostduinkerke”, vertelt Lodewijk. “Als windsurfer vond ik dat je daar na het surfen een stevige hap moest kunnen verkrijgen, om zo wat na te praten onder vrienden. Met een pint in de ene hand en een hamburger in de andere”, demonstreert hij.

Après-surfsnack

Zo bakte Lodewijk daar zijn eerste burgers, als ultieme après-surfsnack. “Daarna ging Surfburger even in de spreekwoordelijke koelkast, tot mijn vrienden me tijdens een fietsrit de verrassing van mijn leven bezorgden. We passeerden langs een aanhangwagen-foodtruck die te koop stond, tot bleek dat zij die al voor mij hadden gekocht. Zo kon ik mijn hamburgers op events verkopen, als cateraar in bijberoep”, vervolgt Lodewijk.

Al gauw viel die streetfood in de smaak. Tussen twee lockdowns door volgde er een tweede foodtruck en organiseerde Lodewijk enkele succesvolle drive-ins. “Toen rijpte het idee al van een vaste zaak, om van Surfburger mijn hoofdberoep te maken. De geschikte locatie vond ik op de Oosthoek, waar ik mijn oog liet vallen op voormalig café Lusthof. Na de nodige renovatiewerken kon ik hier enkele weken geleden mijn eerste burgers serveren”, zegt hij.

Zes varianten

De zes varianten zijn telkens geïnspireerd op populaire surfspots: van Vasiliki Beach tot Santa Cruz, El Médano en Taghazout. Zo werelds als die burgers klinken, zo lokaal echter zijn de ingrediënten.

“Door mijn persoonlijke overtuigingen zwem ik graag tegen de stroom van de multinationals in en koop ik mijn vlees en groenten uitsluitend bij kwalitatieve leveranciers uit eigen streek”, legt Lodewijk uit.

“Diezelfde visie houd ik overigens ook aan voor het drankenaanbod, met heel wat Belgische bieren op de kaart. De wijnen hebben dan weer afbeeldingen van surfers op het etiket en passen zo binnen het concept.”

Eigen kledinglijn

Ook in het interieur zien we veel referenties aan de surfsport. Zo hangt het zeil waarmee Lodewijk ooit bijna verongelukte tegen het plafond en is er een golf in graffiti. “Je kan hier ook tweedehandssurfplanken testen of kopen, en daarnaast is ook mijn Surfburger-kledinglijn erg in trek”, toont hij ons de verschillende hoekjes in het pand.

Nog opmerkelijk: van het algemene personeelstekort in de horeca heeft Lodewijk geen last, wat hij zelf verklaart door zijn chille aanpak als werkgever. “Met uitzondering van de dinsdag, is de zaak deze zomer elke dag open van 11 tot 23 uur. Daarvoor word ik telkens bijgestaan door een aantal jobstudenten of flexi-jobbers, die hier allemaal spontaan zijn komen solliciteren.” (Wouter Verheecke)

Je vindt Surfburger in de Veurnestraat 289. Meer info op www.surfburger.be.