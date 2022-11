Vanessa zet al tien jaar schouders onder café Vierwegen: “Veel verenigingen, zelfs een papegaaienclub”

In Sint-Jan Wingene runt Vanessa De Mil sinds tien jaar een druk beklant café. “Dankzij onze goed draaiende verenigingen is er hier altijd volk aanwezig. Ook het feestzaaltje wordt vaak gebruikt. Daarnaast vinden heel wat mensen van buiten Sint-Jan de weg naar hier.”

Vanessa De Mil (35) is sinds tien jaar de waardin van café Vierwegen op de hoek van de Balgerhoekstraat en de Keukelstraat. “Zelf ben ik hier een straat verder opgegroeid, mijn partner Peter Degrande is van Doomkerke afkomstig.” Samen zijn ze de ouders van Mylan (7) en Levy (4). “Ik ben eigenlijk opvoedster. Vroeger was ik op een kinderboerderij aan de slag als jobcoach van mensen met een mentale beperking. Daar was ook een cafetaria en ontdekte ik dat ik dat wel graag deed. En toen het café hier over te nemen stond, hebben we de stap gewaagd.”

Handig feestzaaltje

Het café kreeg een hele make-over. “We pakten het sanitair aan en bouwden ook een feestzaaltje. We hebben nooit moeten sluiten en verbouwden ook boven de woning. En op het moment dat we het café zelf grondig renoveerden, konden we openhouden in ons zaaltje. We hebben veel in de werken gezeten, maar nu is eigenlijk alles zo goed als nieuw.”

Het feestzaaltje is nu ook goed in trek. “Het is ideaal qua grootte voor een babyborrel of een pensioenfeestje. Er is ook een tuintje met trampoline en zandbak achterin en een terras. De tuin kan ook afgesloten worden, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. Je kan het ook afhuren en zelf de drankbediening voorzien. En voor ons is het ook handig om de feestjes van al onze verenigingen in te houden.”

Vanessa zegt ook zonder dralen dat het café draait op de verenigingen. “We hebben hier natuurlijk ook mensen die na hun werk een pintje komen drinken of bijvoorbeeld een groep Okra-fietsers die hier halt houdt. We zijn hier ook langs een fietsroute gelegen. Maar het zijn onze clubs die hier voor de animo zorgen.”

Recent was er nog een souper van de biljarters waarop 38 mensen intekenden. “De Sint-Jansstoters hebben hier een interne competitie. Ze spelen elke derde zaterdag van de maand. Maar er zijn nu ook de ‘wekespelers’. Mensen van wie het minder lukt om de zaterdag vrij te houden en die tijdens de week onderling afspreken om te biljarten. Ook dat lijkt een goede start te nemen. Maar de biljart is sowieso ook druk bespeeld. En als er iets te doen is van de club, zorg ik dat die vrij zijn natuurlijk.”

Traditieverenigingen

De spaarkas met een 60-tal leden heet de Vierwegenspaarders. “Rente is er niet meer op spaargeld, maar hier heb je ook geen kosten van de spaarrekening”, lacht Vanessa. “Iedere laatste vrijdag van de maand is er lichting van de spaarkas en tijdens het souper in maart krijgen de spaarders hun vergaarde centen.”

Ook twee traditieverenigingen huizen in Café Vierwegen. “Onze vinkeniers van de Sint-Jansvink houden in de zomer drie zettingen per week. Op dinsdag, zaterdag en zondag telkens in de voormiddag en dan open ik wat eerder de deuren. Hun ‘reke’ staat in de Keukelstraat en het is altijd een gezellige bedoening. Dat begint met de inschrijven en eindigt met de prijsuitreiking die wat kan uitlopen uiteraard. En zelf ga ik ook vaak mee in de reke zitten, met de vink van mijn pa neem ik dan deel. Geen topper, maar eentje die goed scoorde bij de kleine vogels. En de vinkeniers pakken ook jaarlijks uit met hun druk bijgewoonde hutsepotsouper. Dit jaar op 13 november. En er is ook spaghetti te verkrijgen.”

Nu ook een dartsclub

Ook de duivenmelkers van De Ware Vrienden hebben er hun lokaal. “In het seizoen komen ze op vrijdag hier inkorven, op zaterdag is er dan de vlucht, het binnenbrengen van hun constateringsbakje en het napraten natuurlijk. De verre vluchten situeren zich tijdens de week en ook dan gebeuren de inkorvingen hier bij ons in de garage.”

Met Burning Arrows Vierwegen heeft het café ook een vrij recente club. “16 dartsspelers nemen het de eerste zaterdag van de maand tegen elkaar op.”

Vette darmenfestijn

En misschien zul je zal een gespot hebben in de tribune van Cercle Brugge, maar CercleBoys Vierwegen is de fanclub van de Vereniging met thuishaven in Café Vierwegen. “Luc Verstraete, die jammer genoeg veel te vroeg overleden is, was hier de drijvende kracht achter. De fans verzamelen hier en vertrekken samen naar de matchen en komen dan terug naar hier. Het was trouwens Luc Verstraete die het zotte idee had om ten voordele van de vereniging naast de gebruikelijke barbecue naar eindejaar toe eens ‘vette darmen’ te serveren. Iets wat niemand anders doet, dat moet aanslaan, was zijn redenering. Wij dachten dat het wat moeilijk ging liggen, maar het was niettemin meteen een succes. En voor wie geen vette darmen lust, zijn er dit jaar ook varkenswangetjes.”

Ik ga ook zelf wekelijks mee in de ‘reke’ staan met de vink van mijn pa

Ook de muur van de Vierwegen hangt uiteraard ook een Cercle-sjaal, met daaronder eentje van Monaco. “En heb je onze rookruimte gezien, die is ook volledig in de Cercle-kleuren.”

Maar misschien nog de meest opvallende vereniging is de papegaaienclub. “Twee maal per maand komen de eigenaars samen met hun papegaai naar het café. Ze babbelen hier wat gezellig, maar de vogels krijgen ook trucjes aangeleerd. Zo kunnen ze na wat oefenen vier op een rij spelen. De leden van die club komen uit de wijde regio, zelfs van aan de kust.”

Ideaal met de kinderen

Vanessa heeft het na een decennium in haar café nog altijd naar haar zin. Peter springt bij waar nodig en in de zomer zet ze ook flexijobbers in. “Want dan kan het hier best druk zijn. Maar ik doe het ook nog altijd graag. En het is ook ideaal met de kindjes. Ik kan ze te voet hier naar school brengen op Sint-Jan. En in het café kent iedereen hen ook natuurlijk.”

Op dinsdag en woensdag is het café gesloten. “We hebben hier ook een vrij grote toog waar jong en oud gretig met elkaar babbelen. Het is leuk om zien hoe die generaties met elkaar overeen komen. En hier horen we ook als eerste ook alle nieuws van de gemeente en erbuiten.”

