Van maïs naar perenbomen: interieurbedrijf legt HOF aan voor “unieke eetervaring” in Ieper

Op een veld tussen de Ieperse dorpen Zuidschote, Boezinge en Elverdinge is een nieuwe ‘stal met hof’ opgetrokken. Niet uitzonderlijk in de Westhoek, maar hier kan je deze zomer uitgebreid dineren tussen dieren en planten. HOF is de nieuwste pop-up van interieurbedrijf Majestik bij de perenbomen van Fruit Vervisch. “Goed eten en drinken in een unieke setting slaat aan.”

Een weide bij de hoek van de Reninge- en Steenstraat is de voorbije weken omgetoverd tot “unique dining experience” door medewerkers van Majestik, het Iepers bedrijf dat twee jaar terug ook de pop-up ‘Maïs’ bouwde in een maïsveld in de buurt.

Interieurbedrijf met een hoek af

“Opnieuw vanuit het niets, en plank per plank”, vertelt Ciska Callens. Haar jobtitel bij Majestik: master of challenges. “Majestik is een interieurbedrijf met een hoek af. Een standaard schrijnwerker gaat geen zo’n pop-up doen. Ons bedrijf is gestart als evenementenbureau en bouwde zeer periodiek standen voor beurzen. Tijdens de coronacrisis waren er nog amper standen of evenementen, waardoor we ons toelegden op schrijnwerk, kasten op maat en eyecatchers.”

“Wij maken een interieur permanent of tijdelijk, maar het mag al eens iets specialer zijn. Maïs bleek supertof. Goed eten en drinken in een unieke setting slaat aan bij het publiek en voor ons is het een leuke kans om onze creativiteit te tonen.”

Werkende tractor

De nieuwe pop-up heet HOF en doet denken aan een kleine hofstede: een inkom door de serre, strobalen, moestuintjes, bloemen, kippen, schapen en een tractor.

“Dat is mijn tractor. Hij werkt nog hoor. Ik heb hem daar geplaatst voor de sfeer”, zegt Simon Vervisch, eigenaar van de weide en uitbater van het gelijknamig fruit- en groentebedrijf ernaast. Het opgebouwd terras en de stal geven uit op zijn frambozen en perenbomen.

“Het zicht is top”, vindt Ciska. “Onze constructies zijn gebouwd uit hout en bepaalde binnenmuren gaven we een betonlook. Guillaume Debaere van de Elverdingse catering- en traiteurzaak Beaufort bereidt gerechten, die passen bij ons concept.”

Vlees, veggie of vis

‘In den hof’ krijgen gasten een aperoplank met fingerfood om de eerste honger te stillen. ‘In den stal’ volgen vier voorgerechten, waarna ze kunnen kiezen uit drie hoofdgerechten: de hoofdspecialiteit van traaggegaard graankalf, veggie of vis. “Afsluiten doen we met een heerlijk dessertje uit eigen boomgaard.”

“We hebben veel geleerd uit onze eerste pop-upervaring. HOF is groter dan Maïs, en hier moet je reserveren. Enkele avonden zijn al volzet. Afhankelijk van het weer, plannen we deze zomer enkele speciale data”, besluit Ciska.

