Van het platteland naar de stad: Els en Steven runnen De Goeie Morgen

Els Vanhecke (48) en Steven Rammant (56), die 25 jaar zuivelhoeve ’t Motehof in Hooglede runden, ruilen het platteland in voor de stad. Woensdag openen ze in de Brugsesteenweg, pal voor het ziekenhuis waar Els vroeger werkte, de deuren van ontbijtzaak en tearoom De Goeie Morgen. “Ook voor de lekkere ijsjes kan men nog bij ons terecht.”

In 1998 namen Els Vanhecke en Steven Rammant de zuivelboerderij ’t Motehof in de Meiboomstraat in Hooglede over. Klanten konden er 25 jaar terecht in de winkel voor zuivelproducten, tijdens de zomermaanden openden Els en Steven er hun terras. Tal van scholen gingen er langs voor een rondleiding. “Aanvankelijk werkte mijn moeder, die daarvoor samen met mijn vader een zuivelboerderij had in Ledegem, mee. Els bouwde haar job in het ziekenhuis in Roeselare af waardoor uiteindelijk mijn vrouw en ik de voorbije jaren samen de zuivelboerderij runden”, aldus Steven Voor bezoekers aan de markt in Roeselare en Torhout is Els ook geen onbekende. Wekelijks verkocht ze er haar zuivelproducten.

Na 25 jaar gooien Els en Steven het nu over een andere boeg. “’t Motehof draaide nog erg goed, maar ik heb altijd gezegd dit niet te willen doen tot aan mijn pensioen. Het is een intensieve stiel. De dieren verzorgen, de producten bereiden,…De vele regeltjes die vandaag de dag aan de landbouw verbonden zijn, maken het ook niet gemakkelijker.” In 2019 kregen de plannen om een nieuwe weg in te slaan vormen. Steven zocht en vond in de Brugsesteenweg een geschikt pand om hun nieuwe droom te realiseren. “Door de coronacrisis en de stijging van de bouwprijzen heeft alles wat langer geduurd dan verwacht. Maar aanstaande woensdag kunnen we toch eindelijk de deuren van De Goeie Morgen openen.”

De Goeie Morgen is een ontbijtzaak en tearoom. ’s Ochtends kunnen klanten er terecht voor een klein of uitgebreid en ook passanten kunnen er snel even binnenwippen om een koffiekoek te kopen. ’s Middags kan men er genieten van pannenkoeken en zelfgemaakt gebak. “Ook onze ijsjes en ijscoupes, die in ’t Motehof erg gesmaakt werden, blijven we maken”, aldus Els. Steven volgde inmiddels al twee barista-opleidingen. “Voor een lekkere koffie is dit zeker een goed adresje.”

Voor het koppel betekent hun nieuwe zaak wel een serieuze switch van het platteland naar de stad. In januari sloten ze al de deuren in Hooglede en inmiddels wonen Els en Steven al boven De Goeien Morgen. “Voor ons voelt dit niet echt aan als een ommezwaai. Alhoewel we op het platteland woonden konden we er door het vele werk niet veel van genieten. Nu zullen we ons werk meer in de hand hebben. Doordat we in ’t Motehof twintig weken lang ons zomerterras uitbaatten weten we ook al een beetje wat horeca is.”