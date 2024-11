Van bruisende bruine kroeg tot geliefd grillrestaurant: ‘The Sailors’ bestaat 50 jaar en zoekt rustig verder naar een overnemer

In Nieuwpoort is er een plek waar zowel buurtbewoners als toeristen zich al een halve eeuw thuis voelen: grillrestaurant ‘The Sailors’. Het is een echte familiezaak, opgericht in 1974 door Ingrid van Crugten en haar toenmalige echtgenoot Lucien Jansegers (Ton Ton). Sindsdien is het uitgegroeid van een bruine kroeg tot een grillrestaurant met een internationale reputatie, waar vleesliefhebbers zich tegoed doen aan zorgvuldig gegrilde gerechten, royale porties en de warme gastvrijheid van de familie van Crugten.

“Het begon allemaal klein”, vertelt Gwenda van Crugten (42), de dochter van oprichtster Ingrid (69). “Mijn moeder was nog geen twintig toen ze samen met haar man dit avontuur begon. Het was een gewoon café waar de plaatselijke volleybalclub en voetbalploegen samenkwamen om de overwinning te vieren of het verlies te vergeten. Na een moeilijke periode waarin haar echtgenoot Lucien op 11 november 1975 plots overleed, zette mijn moeder dapper door.” Gwenda vertelt: “Het vertrouwen was destijds groot. Mama kon ons toen we klein waren, met een gerust hart naar school brengen. Intussen bedienden de klanten zichzelf. Dit is vandaag ondenkbaar!”

In oktober 1982 namen Ernst en Betty, de broer en de schoonzus van Ingrid, het over, tot het in 2001 weer in handen van Ingrid kwam. Op 1 oktober 2022 werd de fakkel doorgegeven aan de nieuwe generatie, toen dochter Shana (33), bijgestaan door haar zus Gwenda, de zaak overnam. “We zijn trots dat we het werk van mama mogen voortzetten. En mama? Die staat nog altijd aan de grill, want echt afscheid nemen kan ze niet”, glimlacht Gwenda.

Schouwbrandjes

Een unieke traditie bij The Sailors is het serveren van grote stukken karrenbrood, destijds gebakken door bakker Markey, die om de hoek zijn bakkerij had. Dit brood van The Sailors, nu gebakken door Diemas, wordt nog altijd geserveerd bij de befaamde gegrilde gerechten. Naast de charmante sfeer heeft The Sailors ook een bijzondere reputatie opgebouwd vanwege de jaarlijkse schouwbrandjes. “We staan erom bekend”, lacht Gwenda. “Minstens één keer per jaar hebben we de brandweer op bezoek om een schouwbrand te blussen.” Ingrid lacht: “We hebben een goed gevulde klantenkaart bij de brandweer van Nieuwpoort!” Gwenda vervolgt: “Vreemd maar waar, de schouwbrand gebeurt nu al vijf jaar steevast op Vaderdag. We hebben zelfs klanten die speciaal die datum in juni reserveren om van het spektakel te komen genieten!”

De internationale erkenning kwam snel toen het restaurant een vermelding kreeg in Le Routard. “Vanaf dat moment begonnen we klanten te krijgen van over de hele wereld”, zegt Gwenda. “Veel zeilers en toeristen vonden hun weg naar onze zaak. Toch zijn de locals altijd welkom gebleven aan onze toog. Mijn moeder zorgde er altijd voor dat iedereen zich welkom voelde, van de toevallige toerist tot de vaste stamgast.”

Zelfs culinair expert Luc Bellings heeft The Sailors geprezen. “Hij gaf onze brochetten een 10 op 10”, zegt Gwenda trots. “Hij schreef eindelijk een stuk vlees met een pellepatatte. Het is een compliment dat ons nog steeds voldoening geeft.”

Wie bij The Sailors gaat eten, kan rekenen op royale porties en eenvoudige, maar heerlijke gerechten. Voor een eerlijke prijs krijgen klanten een flink stuk vlees van de grill, vergezeld van een aardappel in de pelle (schil, red.), kruidenboter en het befaamde Sailorsbrood, met de al even befaamde barbecuesaus naar een recept van wijlen Roger Maertens en een pikante merguez. De specialiteit van het huis is de open haard in het midden van het restaurant, waar het vlees op houtvuur wordt bereid. “Er is geen ingewikkeld gedoe bij ons. Alles draait om goed eten en gezelligheid”, zegt Gwenda. De menukaart biedt voor elk wat wils, van rundsbrochetten tot sappige ribbetjes, en zelfs Sint-Jacobsvruchten in een jasje van spek. Naast de hoofdgerechten biedt The Sailors ook een selectie aan voorgerechten, zoals camembert met brood, tapas, en kleine gerechten voor kinderen tot twaalf jaar.

Altijd een tafeltje vrij

Klanten voelen zich welkom en gewaardeerd, mede dankzij de warme ontvangst van het personeel. “Als we vol zitten en er komt een onverwachte gast binnen, schuiven we gewoon wat tafels bij elkaar. We proberen niemand de deur uit te laten gaan zonder een plekje te vinden.”

De nieuwe generatie van de familie van Crugten heeft de fakkel overgenomen om de tradities voort te zetten. “We hebben niets veranderd aan het concept”, zegt Gwenda. “Het gaat om het haardvuur, letterlijk en figuurlijk. We willen dat mensen hier blijven terugkomen om de huiselijke sfeer die mama heeft opgebouwd en de eenvoudige gerechten.”

Ondanks dat Ingrid inmiddels met pensioen is, blijft ze een vaste waarde in het restaurant. “Mijn moeder heeft veel meegemaakt”, vertelt Gwenda. “Ze is al zes keer tegen kanker aan het vechten, maar ze blijft ons inspireren.” “Gerookt vlees bewaard goed”, roept Ingrid van achter haar haardvuur. “Het woord ‘opgeven’ staat niet in haar woordenboek. Ook al heeft ze officieel de zaak aan mijn zus overgedragen.”

Waardige opvolger

The Sailors is een stukje erfgoed, een familieverhaal. “Maar als we iemand vinden die een correcte prijs wil betalen, is de zaak over te nemen. Na vijftig drukke jaren willen we het wat rustiger aan doen. Hoewel eerder werd aangekondigd dat we op 22 december 2024 zouden sluiten bij gebrek aan een overnemer, willen we nu meer tijd nemen om een waardige opvolger te vinden”, verduidelijkt Gwenda. “De sluitingsdatum is daarom mogelijk nog niet definitief. Pas nu beseffen we hoezeer we voor veel van onze klanten meer zijn dan louter een restaurant. Het zou zonde zijn om te verdwijnen, en daarom bekijken we de mogelijkheid om onze deuren nog wat langer open te houden”, besluit Gwenda.