Valerie van Hotel Olympia nodigt je uit om vijf verjaardagen te vieren

Valerie Menten van Hotel Olympia, in de Magdalenastraat, heeft heel wat te vieren. “Op vrijdag 5 mei ben ik vijftien jaar eigenares en het hotel bestaat net 45 jaar”, zegt Valerie, die deze maand zelf ook 45 jaar wordt. “Ik nodig de Bruggelingen uit om te komen genieten op ons vernieuwd terras.”

“Ik ben begin mei 2008 gestart als nieuwe eigenares en uitbaatster van het hotel. Dat is nu dus net vijftien jaar geleden”, vertelt Valerie. “In datzelfde jaar werd mijn zoon Cyriel geboren; hij wordt op 1 juni vijftien. Ik word op 20 mei 45 jaar, even oud als het in 1978 opgerichte hotel. Nog een getal? Ik ben ook 25 jaar afgestudeerd aan de hotel- en toerismeschool Spermalie”, lacht ze. “Ik heb wel veel buitenlandse stages gedaan, maar mijn eerste echte job was in het Brugse hotel Navarra, toen al bij Michel Maertens, die er nu nog altijd eigenaar is.”

“Na diverse jobs, voornamelijk in de hotelbranche, heb ik in 2008 met mijn toenmalige partner het hotel overgekocht van ondernemer Patrick Vastesaeger (nu eigenaar van projectontwikkeling Prodecom, red.). Tien jaar na de overname heb ik het hotel grondig laten vernieuwen, want het was toch wel wat verouderd geraakt. Het is allemaal wat strakker en eigentijdser geworden. Jammer genoeg kwam nauwelijks twee jaar na die renovatie de coronacrisis roet in het eten gooien, maar we hebben er ons doorgeslagen.”

Het hotel telt 31 kamers, en heeft een loungebar en een ontbijtruimte met veel lichtinval op de verdieping.

Vernieuwd terras

“Naar aanleiding van de 45ste verjaardag van het hotel wil ik graag benadrukken dat ook mensen die niet overnachten in het hotel – dus zeker ook alle Bruggelingen! – welkom zijn om iets te drinken op ons volledig vernieuwd terras. Ook het ontbijtbuffet is voor iedereen toegankelijk”, zegt de goedlachse uitbaatster, die er zeker nog eens vijftien jaar bij zal doen. (PDV)