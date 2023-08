Valerie uit Izegem en Niels baten B&B La Grange de Lucie uit in Frankrijk: “Eén van de beste beslissingen in ons leven”

Valerie Therry uit Izegem en partner Niels De Block kochten in volle coronaperiode La Grange de Lucie in de Dordogne. Het koppel runt er intussen een goed draaiende B&B en woont er samen met hun twee dochters op een prachtige plek in la douce France. “Dit is een droom, maar we hebben er nog heel veel!” klinkt het.

Izegemnaar Valerie Therry (47) en haar partner Niels De Block (48) uit Aalst woonden een tijdlang in Oeganda waar Niels aan het werk was voor het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel. “Niels bouwde er een programma uit om jonge Zuid-Soedanese vluchtingen op te leiden en te begeleiden naar een job. Hij werkte voordien in België bij dezelfde werkgever en ik werkte als expert Nederlands tweede taal bij de VDAB. 20 jaar geleden woonden we ook nog in Rwanda.”

Vlotte verhuis

Het koppel trok in 2020 met hun twee dochters Emi (14) en Rozanne (12) naar Auriac de Bourzac in de Dordogne waar ze La Grange de Lucie uitbouwden. “We hadden – net als veel mensen – al wel eens gedroomd van een plek in het zuiden, maar toen we in Oeganda woonden, kregen die plannen concreet vorm”, vertelt Valerie. “We zagen de opportuniteit om andere keuzes te maken bij onze terugkeer naar Europa. We wilden bewust kiezen voor ons gezin, voor een eenvoudiger leven en de kans om mensen een zalige vakantie te bezorgen.”

“We genieten ervan nieuwe mensen te ontmoeten en hen in de watten te leggen”

Emi en Rozanne zaten in Kampala in Oeganda al op een Franstalige school. “Onze kinderen beheersten het Frans perfect en vonden de verhuis naar Frankrijk veel minder ingrijpend dan die naar Oeganda. Ze pasten zich wonderwel aan in Frankrijk.”

Niels en Valerie hebben met La Grange de Lucie een B&B in de Périgord Vert. “Het is een prachtige regio met kastelen, charmante stadjes, grotten en rivieren. Op acht uur rijden ben je in België, maar toch heb je bij ons echt het vakantiegevoel helemaal”, weet Valerie. “In La Grange de Lucie hebben we vijf ruime kamers met eigen badkamer, de kamers zijn geschikt voor twee tot vier personen. We voorzien dagelijks een heerlijk ontbijt en twee keer per week zorgen we voor table d’hôtes met verschillende huisgemaakte lekkernijen. Daarnaast is er overal draadloos internet en hebben we een prachtig, verwarmd zwembad voor onze gasten. Alles voor een perfecte vakantie dus!”

Midden in corona

2020 was geen evidente periode door corona, maar toch zijn Niels en Valerie achteraf zeker niet rouwig om hun aankoop. “We waren al een jaar op zoek in de Dordogne of de Lot en kochten net voor corona dit prachtige pand. Het gaf ons meteen de tijd om alle renovaties en verbeteringen aan te brengen. Zo kwamen er bijvoorbeeld vijf gloednieuwe badkamers, isolatie en een nieuw zwembad.”

Het prachtig huis bevindt zich in Auriac de Bourzac. © gf

Een verhuis naar Frankrijk was een minder grote stap dan die naar Oeganda. “Onze dochters zijn blij dat we wat dichter bij België wonen. Momenteel is Niels vaak in België omdat hij daar werkt. Ikzelf ga een of twee keer per jaar terug, maar onze dochters reizen soms alleen met de trein naar Izegem. Dan amuseren ze zich met hun neefjes, nichtjes en vriendjes, gaan ze shoppen of genieten van echte Belgische lekkernijen”, legt Valerie uit. “We missen zelf niet echt iets, maar onbewust zijn er toch wel dingen die je dat thuisgevoel geven. Die ervaren we dan als we nog eens in Izegem komen.”

Terug naar Afrika?

Het runnen van een B&B betekent veel gasten ontvangen en in de watten leggen en dat bevalt het koppel heel erg. “Het is fijn om nieuwe mensen te leren kennen. We vinden het super om mensen info te geven over de omgeving en samen aan tafel te gaan bij onze table d’hôtes. We genieten van de vele ontmoetingen van de laatste jaren. We zijn pas echt tevreden als onze gasten met een grote glimlach en een voldaan gevoel naar huis terugkeren.”

De B&B beschikt over een heel mooi zwembad. © gf

Hoewel Niels en Valerie het bijzonder naar hun zin hebben in La Grange de Lucie blijven ze dromen. “Mogelijk gaan we nog een keer in Afrika wonen als de dochters het huis uit zijn of we gaan reizen met een Volkswagen Surfer, maar voorlopig blijven we zeker nog een tijdje waar we zijn. We blijven wel dromen en zien waar we uitkomen. Momenteel genieten we heel erg van onze gasten en het mooie leven dat we hier leiden.”

Dromen najagen

“Verhuizen naar een ander land is altijd heel spannend, maar wij hebben absoluut geen spijt van onze beslissing. De enige spijt die een mens in zijn leven kan hebben, is dat hij zijn dromen niet heeft proberen te verwezenlijken. Soms moet je gewoon springen in het leven” vertelt het koppel. “Niels zegt soms dat we de stap misschien nooit zouden gezet hebben, mochten we geweten hebben wat er ons te wachten stond, maar toch zijn enorm blij dat we sprongen. Het is één van de beste beslissingen uit ons leven geweest.” (MVO)